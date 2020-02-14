5G技术“出征”防疫战

高清直播、远程会诊、智能机器人……在新冠肺炎疫情阻击战中，5G技术大显身手，成为疫情防控中的“神兵利器”。

火速覆盖

助力雷神山医院建设

经过十多个昼夜的奋战，从2月8日起，武汉雷神山医院交付使用，并将接收首批患者入住。

与医院建设速度同样高效的，是院区5G信号的覆盖。从网络铺设到覆盖，只用了3天的时间。负责建设该5G网络的华为公司相关负责人介绍，从1月29日晚接到提供技术支持的需求，到2月1日基站联调开通，仅用了72小时。2月2日，雷神山医院广电5G基站安装调试完成，开始为医院建设者及未来入驻的医护人员、隔离区病人提供公共WiFi服务。

而在此前，火神山医院也已完成5G网络的覆盖。利用5G网络搭建的远程会诊平台，可以支持两地的医疗专家通过视频分享病患的医疗档案进行诊断。

事实上，从火神山医院与雷神山医院建设之始，全国网民与观众便可以通过5G新媒体平台直播，实时观看两所医院的建设进展。在火神山医院开工前期，中国移动、联通、电信三大运营商就已开通5G基站，实现了4G和5G网络覆盖。

据了解，与其他5G信号不同的是，此次覆盖雷神山医院院区的5G信号更为强大。这是中国广电拿到全国唯一的700MHz频段5G牌照后的首次试商用，该5G网络可支持2.5万人的并发通信需求。随着5G网络的覆盖，进入“战时状态”的雷神山医院将利用5G网络进行远程指挥、远程会诊、远程手术和数据传输，以更好地诊治新冠肺炎患者。

云端汇智

搭建远程会诊系统

2月8日，一场利用5G技术的远程病例讨论，在北京和武汉两地同时进行。这也是新冠肺炎疫情出现以来，北京医疗队利用5G技术的首次实战。

远程会议室设在武汉协和医院西院区，参会的一方是北京医疗队的北京朝阳医院医疗团队。屏幕另一端，是北京朝阳医院本院的医疗专家。在远程讨论中，专家对两名患者的病例进行了详细分析，就患者出院时机以及出院后的病情观察与隔离进行讨论。

正在武汉的北京朝阳医院副院长、呼吸危重症专家童朝晖也来到了会诊现场。他说，5G远程病例讨论体现了对重症患者的重视，有助于进一步完善诊断治疗流程。

据了解，目前武汉协和医院西院区已经通过5G网络与北京朝阳医院、北京友谊医院成功对接。除此之外，武汉当地的各家医院也可以通过5G技术进行互联。武汉协和医院西院区副院长郜勇表示，5G技术的利用，把千里以外的“智囊”汇聚到一起，集合了全国的精兵强将，共同对抗新型冠状病毒。

5G的大带宽、低时延等特性，让诊疗更加高效、便捷、安全，对远程医疗等医疗应用意义深远。目前，多地已依托5G网络，建成了远程会诊系统，并在疫情防控过程中得到实战应用。

在四川，由四川卫健委和华西医院打造的5G远程会诊系统，覆盖该省27家定点医院。目前已成功完成多例新型冠状病毒感染肺炎急重症患者的远程会诊。同时，各定点医院及后备医院的5G双千兆网络部署和5G远程会诊系统也向县区延伸推进。

广泛应用

为疫情防控提供便利

近日，多台5G智能医护机器人走进了武汉协和医院等院区。这些机器人可以帮助医护人员执行导诊、消毒、清洁和送药等工作。机器人的上岗可以让病区医护人员减少交叉感染，提升病区隔离管控水平。

据了解，在5G网络的支撑下，目前，多家科技企业的智能医护机器人已经在湖北、上海、山东、甘肃等地的医院及卫生服务中心推广应用，有效缓解医护人手不足的困难，减少医护交叉感染等风险。

在广东、福建等地，一批5G红外测温检测设备出现在医院以及火车站、地铁站等公共场所。据了解，此类设备主要采用快速热成像技术配合环境数据算法，通过在目标场所部署红外测温仪器，对人群进行规模监测筛查，快速查找并追踪温度异常人员。通过5G网络，相关信息能够高速回传监控中心，可实现快速精准体温筛查，有效提高事前预警、事中处理、事后追溯的防疫抗疫全流程效率，为疫情防控提供更多便利。