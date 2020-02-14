守护人类的良知和尊严

中国全力抗击新冠肺炎疫情，得到越来越多国家的声援和支持。作为中华儿女，海外6000多万华侨华人与祖（籍）国同命运共呼吸，极尽所能地向中国战“疫”提供支援。作为人类社会的一分子，许许多多的外国政府、机构、企业和个人也向中国伸出援手。这些暖心行动，为战胜疫情提供了强大的信心和力量。这才是国际社会面对疫情的应有态度。

可是，就有某些国家的无良媒体和个人，幸灾乐祸，拿病毒开玩笑，借疫情找乐子，散布歧视和侮辱中国人的言论。

这种挑战国际社会道德底线和人类良知的言行，激起海外华侨华人的极大愤慨。发起网上签名请愿、走上街头真诚拥抱、通过媒体发文驳斥、拨打报警电话、拿起法律武器……他们用抗议表达态度，用行动赢得尊重。

华侨华人守护的是人类良知的底线。病毒和疫情是全人类共同的敌人。以种族之名、以病毒之名，拿灾难中受伤害的人开玩笑，“这是没有底线的哗众取宠”。目前正值战“疫”的关键时期，岂容他人抹黑谩骂？！

华侨华人守护的是祖（籍）国的尊严。中国有他们的手足同胞，有他们的亲朋好友。身远乎，心存故土。祖（籍）国母亲危难，海外游子心急如焚，岂容他人侮辱诽谤受难的母亲？！

华侨华人守护的是中华儿女的尊严。今日之中国，是世界第二大经济体和世界公认的最活跃的经济体，人民健康水平空前提升，“东亚病夫”的时代已经一去不复返了。华侨华人由衷为自己身为中华儿女而自豪，岂容他人践踏自己的尊严？！

公道自在人心，正义终将胜利。越来越多的国际正义之士挺身而出，支持华侨华人维护正义和尊严的行动。他们在网络签名请愿中郑重签下自己的名字，他们大方走进中餐馆品尝中国美食，他们在街头热情拥抱中国人……

病毒无情人有情。有海内外中华儿女的勠力同心，有国际社会的共克时艰，疫情的阴霾定会散尽，伟大的中国必将平安无恙。