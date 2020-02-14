钟南山、李兰娟院士团队从新冠肺炎患者粪便中分离出病毒

记者2月13日从科技部获悉，钟南山、李兰娟院士团队近日分别从新冠肺炎患者的粪便样本中分离出新型冠状病毒，这一发现证实了排出的粪便中的确存在活病毒，对于准确认识疾病的致病传播机理，帮助全社会有针对性地做好防控，切断疫情传播途径具有重要意义。专家表示，是否存在粪口传播目前还需进一步研究，一定要勤洗手、勤消毒，食物煮熟再吃，注意个人和家庭卫生，注意下水道的通畅及必要的消毒。

钟南山院士团队专家、呼吸疾病国家重点实验室副主任赵金存教授介绍，广州医科大学呼吸疾病国家重点实验室、广州海关技术中心生物安全三级实验室及中山大学附属第五医院合作，从一例新冠肺炎患者的粪便拭子标本中分离到一株新型冠状病毒。该样本是由珠海中山大学附属第五医院提供的粪便拭子标本，实验室通过多种细胞系接种样本并传代，最终从Vero E6细胞中成功分离出新型冠状病毒毒株。

浙江大学传染病诊治国家重点实验室李兰娟院士团队近日也同样从患者粪便样本中分离到病毒。浙江大学传染病诊治国家重点实验室副主任吴南屏教授介绍，研究人员从5份粪便样本中分离到了3份新型冠状病毒阳性，在分离出的细胞里也观察到明显病变，经过检测并常规盲传及再次标本分离都确认了病毒的存在。

吴南屏建议：“大家注意公共卫生，多洗手、吃熟食，食物要洗净烧透，注意个人卫生及必要的污水处理。”（据新华社 记者胡喆 肖思思）