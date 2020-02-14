“抗击疫情，中国展现了非同寻常的行动力”

2月11日至12日，新型冠状病毒全球研究与创新论坛在瑞士日内瓦举行。论坛由世界卫生组织和“全球传染病防控研究合作组织”联合举办，目标之一是达成一份“科研路线图”，以协调全球科研力量，确定应对新型冠状病毒的研究重点，讨论诊疗方案和推动开发疫苗。

400余位专家学者及相关机构代表以现场或在线形式参加论坛。全球科研人员认为，短期研究重点应集中在研发更简易的确诊手段、为住院患者提供最佳治疗方案、有关流行病学研究等方面，而将研发疫苗和治疗药物作为中期研究的主要目标。与会人士高度赞赏中国应对新冠肺炎疫情的有力措施和展现出的大国担当，认为国际社会应该共同携手，早日遏制和消除疫情。

“分享信息就是团结的一部分”

世卫组织总干事谭德塞在开幕致辞中特别向通过互联网参会的中国科学家表示问候。他说，世卫组织将同中国人民站在一起，希望抗击疫情一线的中国医护人员保持勇气和耐心，做好防护，取得成功。

中国疾病预防控制中心主任高福和流行病学首席专家吴尊友分别介绍了中国有关新冠肺炎的最新研究进展和流行病学情况。

世卫组织全球传染性危害管理司司长茜尔维·布里安德在接受本报记者采访时说：“中国科学家和医护人员收集数据，同世卫组织分享信息。在困难时刻，分享信息就是团结的一部分。”

世卫组织首席科学家苏米娅·斯瓦米纳坦高度评价中国科研人员的贡献。她说：“大多数新冠肺炎感染病例集中在中国，中国科研人员掌握一手经验。世卫组织的几个工作组都有中国科研人员参加。本次论坛的举办在很大程度上得益于中国科学家的贡献。”

布里安德表示，这次论坛是为应对新冠肺炎疫情召开的一个紧急会议，目的是加强国际科学界的合作，加快构建知识体系，对疫情的每一个领域进行梳理，以便更好应对疫情。

此次论坛上达成多项共识。新型冠状病毒肺炎被命名为“COVID—19”。谭德塞表示，为该疾病命名，可以避免使用其他不准确或是污名化的名称，同时也为未来可能出现的其他冠状病毒疫情提供一个标准格式。

澳大利亚联邦科学与工业研究组织科学家瓦桑教授的团队正在全力研发新冠肺炎疫苗。瓦桑在接受本报记者采访时说：“当前很多国家面临疫情挑战，这时候需要国际科学界团结协作。希望能够在短时间内就诊断、治疗、疫苗开发等问题达成初步共识，以更好帮助奋战在一线的医生，早日战胜疫情。”

“疾病才是我们共同的敌人”

面对疫情挑战，世卫组织和与会各界人士呼吁，国际社会应该团结协作，把重点放在科研攻关和应对疫情上。

谭德塞认为，当前，中国以外的病例数量仍然很少，国际社会要严肃对待当前疫情控制的“窗口期”，尽一切力量遏制疫情。公众要做好卫生防护工作。他同时强调不要过度反应。

“科学就是科学，将科学政治化没有帮助。疾病才是我们共同的敌人。”谭德塞说，这场疫情考验了国际社会的团结程度。他赞赏科学家们分享病毒样本和基因测序结果的做法，同时强调，现阶段重要的是消除疫情，拯救生命。

就当前的新冠肺炎疫情，谭德塞日前向联合国秘书长古特雷斯通报了相关情况。2月11日，联合国启动由世卫组织领导的危机管理小组，世卫组织将重点开展卫生应对，其他机构将利用其专业知识应对疫情对社会、经济和发展的更广泛影响。

团结应对疫情是与会代表的共识。世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安说：“世卫组织不建议限制人员往来和贸易的措施。世界上风险无处不在，关键是应对策略要同风险程度相匹配。”

西班牙防疫专家奥斯汀·波特拉说，政府和科学界要向公众传达准确的信息，出台的政策要尊重世卫组织的权威意见，以科学和事实为依据。

据悉，世卫组织国际专家组首批成员已经抵达中国。专家组成员涵盖临床管理、病毒学、疫苗、药物开发、生态调查、流行病学、公共卫生、风险传播等多个领域，他们将与中国同行一起抗击新冠肺炎疫情。

“中国为国际社会争取了宝贵‘窗口期’”

此次论坛上，世卫组织肯定中国所采取的果断有力行动，避免了疫情在世界其他地区的大规模蔓延，认为正是因为中国在第一时间识别出病原体并分享了病毒基因序列，才避免了疫情更大范围的扩散。同时，世卫组织呼吁各国领导人在公共卫生挑战面前，展现足够的领导力和政治意愿，强调“中国在这方面的表现值得其他国家学习”。

瓦桑说，中国1月10日公布了新型冠状病毒的基因序列。“流行病防范创新联盟”两周内就宣布资助3项疫苗研究，这是非常快的速度。一切得益于中国科学家的贡献。

巴西卫生部健康技术发展中心主任卡洛斯·莫雷尔在接受本报记者采访时表示：“中国政府和中国人民为抗击疫情作出了非常大的牺牲和贡献。中国为国际社会争取了宝贵‘窗口期’。如果中国没有果断采取措施，国际社会将面临更大的压力。”

斯瓦米纳坦对早日战胜疫情充满信心：“现在各国采取有力措施，早发现、早隔离、早治疗，阻断病毒的传播仍然是可能的。世界各国应该携手合作，共同努力，利用当前‘窗口期’，阻止病毒进一步传播。”

谈到中国抗击疫情行动，荷兰鹿特丹伊拉斯谟大学病毒科学系主任玛丽昂·库普曼斯印象最深刻的就是“快速”：“中国科学家两周内分离病毒，进行基因测序，并同世界分享。中国政府在武汉快速建设两所超千张床位的医院，这个速度不可思议。抗击疫情，中国展现了非同寻常的行动力。”

（本报日内瓦2月13日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 16 版）