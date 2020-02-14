精神有关爱 老人不孤独

“眼下这段时间，老伙计们虽然暂时不能聚了，相互之间也先不来往了，但老友们通过电话、短信、微信常问候着，心贴得更近了。”

冬日阳光照在河南省郸城县巴集乡敬老院，暖融融的。王树贵、牛永生等老人们，在自己的住室里晒着太阳，并不感到孤单。

之前，并不是这样。巴集乡民政所所长赵丽英介绍说，2018年以来，郸城县筹资3860万元，新建一所敬老院、31所村级联养点，改扩建9所乡级敬老院，升级改造9所乡级敬老院；同时，提升服务质量，服务人员持证上岗率达到100%。可是，随着基础条件的提升和改善，老人们对幸福生活期待也在发生变化。大家普遍觉得，物质上有保障了，精神上还差点意思。老人发牢骚，使县领导下了“得更新观念，找到解决的办法”决心。

于是，敬老院每年有了两场评选联谊会。说是评选，其实是给老人一个自我介绍、互相交流的机会。评着评着，老人就交上朋友了。赵丽英告诉记者，结果挺好：有了好朋友，老人们不再感到孤单了。

在虎岗乡敬老院，年过七旬的老人王勤入院后，先是治好了病，接着，还遇到了自己称心如意的人生伴侣。对方也是这个敬老院的，由于两人经历相同，在生活中有很多共同话题，养老院鼓励老人们多交流，多在一起搞活动，一来二去，交往中渐渐产生了感情。但二人囿于传统观念，心里有顾虑，始终下不了决心。面对顾虑，敬老院的工作人员耐心化解，牵线搭桥，两人终于结了婚。

“本着‘不闲着、不累着’的原则，我们还鼓励老人分组，种种菜、打扫打扫卫生等，按照成绩发奖励。”老人有事做，身体更健康了。

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 14 版）