成都中心城区490余个菜市场基本恢复营业
人民网成都2月13日电 （记者王明峰）“我们市场已经有70%—80%商家返岗了，就算有些商家还是短期内不能到岗，我们公司也可以自己组织货源满足市民需求。”成都益民生鲜公司相关负责人表示，随着市场内的经营商家陆续返岗，水产、禽蛋、鲜切面、干杂等方面的供应将陆续恢复。
为有效应对疫情稳定经济运行，成都市及时出台20条政策措施，保障市民生活物资供应。成都15家市级重点保供企业主动扩大库存、拓展货源、稳定供应，中心城区490余个菜市场基本恢复营业。成都零售商协会、餐饮同业公会组织保供企业对接互联网平台，创新销售、配送模式。
据成都市商务局副局长李晓勇介绍，新冠肺炎疫情阻击战打响以来，成都市立即启动生活必需品市场供应应急预案，密切监控粮食、食用油、肉类、禽类、蛋类、奶制品、食糖、食盐、蔬菜、瓶装饮用水、方便食品等生活必需品市场动态，摸清保供底数，保障服务重点保供企业恢复生产营业。
2月以来，全市生猪屠宰量稳步回升，肉类零售价格总体平稳、小幅波动。成都农产品中心批发市场、成都濛阳农副产品综合批发交易市场日均蔬菜交易量近9000吨，主要蔬菜货源充足、价格稳定。重点零售企业生活必需品库存充足。
下一步，成都市商务局将认真从疫情防控、供应链建设等方面给予企业更多服务和支持，提升市场保供工作的针对性、有效性。
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《 人民日报 》（ 2020年02月14日 14 版）
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