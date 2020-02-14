致敬，为城市正常运行而奋战的人们

当前，新冠肺炎疫情防控正处于胶着对垒状态。“武汉胜则湖北胜，湖北胜则全国胜。”一场武汉保卫战正在打响，武汉广大党员、干部、群众积极响应党中央号召，坚定信心、顾全大局、自觉行动、顽强斗争。

离汉通道关闭，公共交通停运，住宅小区封闭管理……往日“九省通衢”的武汉正全城抗疫。近千万居民生活要继续，战“疫”前线要补给，一场城市运行大考摆在面前。

2月10日，习近平总书记在北京市调研指导新型冠状病毒肺炎疫情防控工作时强调，要加强水电气热等城市“生命线”维护，保障城市正常运行。

非常时期，不凡担当。在武汉，许许多多的普通人坚守在工作岗位，穿梭在街巷社区，不畏艰险，义无反顾，力保城市正常运行。他们的名字鲜为人知，他们的付出默默无闻，但他们真真切切地奋战在一线，担当作为，作出了巨大贡献。

人们看到，离汉通道关闭20余天，全市水电气热和生活必需品供应基本正常。

让我们透过前方记者采撷的人物故事，一起触摸武汉城市“生命线”的脉动，感受坚韧、温暖与力量。

快递员袁双

没休息一天，因格外被需要

袁双没想到，天天给人送快递，这个春节还有客户给自己送“快递”——3个压岁红包。

每天早上6点多，袁双就赶到武汉市汉阳区鹦鹉街的快递站点，这比平日里要稍早些。疫情当前，工作开始前多了几道程序：洗手消毒，测量体温，一切正常才能开工。离汉通道关闭后，他和其他7名同事一道，扛起了汉阳区一半的天猫超市包裹配送。

袁双是土生土长的武汉人，已经干了4年快递员。快递车行驶在空旷的街道上，偶尔与救护车相遇，袁双印象中这座城市从未如此安静。“从腊月廿八到现在，我们一天都没休息。”袁双说，市民们待在家里不出门，网购量比平时多出好几倍，全站平均每天要送1300多个包裹。

小小的快递车，被各种包裹塞得满满当当。不少包裹个头不大，却格外“有分量”，比平日里要重不少。“大多是米面油等生活物资，还有口罩、消毒液等防护用品。”

袁双负责的区域内，有一家发热门诊定点医院——武汉市第五医院。这时候收到医生护士的订单，袁双一看订单上的货品，就知道是急用的。

“大都是方便面等食品，肯定是忙不过来，饭店也关门了，这才买来应急。能让这些在一线拼命的人没饭吃吗？”袁双觉得应该做点什么。

订货的护士一开始担心袁双不送，问能不能送到医院附近路口。袁双看她订的东西挺多，放路口的话也不好拿回去，于是就与这位护士约好送到后门口。送达没多久，袁双收到一条短信：“真的很感谢，现在很多人都躲着医院，你还特地给我们送过来，一定要注意保护好自己！”

那一刻，袁双头一次感觉到，原来自己这么被需要。奔走在这座城市的每一天，他与客户互相传递着温暖。

下午近3时，袁双当天的第六十二单快递送完。客户本来让他把东西放门口就好，转眼间却打开了门，递出两个口罩。这些天，除了压岁红包，袁双和同事们还收到了客户赠送的手套、矿泉水等物品。

一位客户网上买了几箱东西，小区里的快递柜放不下，但他却没法出来取。袁双细问之下才得知，客户家里没口罩了，不敢出门。袁双当即在快递柜留下几个口罩，让客户等晚上人少的时候过来拿。第二天，他又重新把东西给这位客户送去。

“我有信心与武汉共渡难关，武汉一定行！”踏上快递车，袁双又开始奔忙。

电力职工王波

“疫情不退，我们不撤”

“流水的队伍，铁打的老王。”

国网武汉市蔡甸区供电公司安监部主任王波，这阵子没少被人戏谑。在武汉火神山医院施工现场，为在最短时间内完成送电任务，十几支队伍轮番上阵，而王波始终坚守。于是，这句话不胫而走。

参加工作以来，王波接到过许多紧急任务，但这次却刻骨铭心。当时，他正在家中陪伴刚刚做完手术的母亲，来不及带上行李就只身出发。

火神山医院地处湖塘附近，3.39万平方米的建设工地，有一半是水面。在这里施工作业，稍有不慎就容易出事故。但王波面临更大的挑战：众多队伍同时施工，人员多、交叉作业多，做好个人防护不易。

“这也是施工安全的一部分，把控不好出了问题也是事故。”每天开工，王波要做三件事——统计出工人数，发放口罩、测量体温，了解每支队伍的当日工作量、提醒注意事项。他身上总是带着三样“宝”——对讲机、口罩、充电宝。

巡查现场，只要看到谁没戴口罩，王波就把事先准备的送上。为把有限的口罩留给更需要的人，王波换口罩的频率也从起初的4小时一次变成一天一次。

王波跑遍了每一个工地，紧盯每一个作业环节。工人的安全得到了保障，他却差点“挂了彩”。

那是1月26日晚，阴雨连绵，施工人员正连夜吊装4台10千伏环网柜。由于现场泥泞，王波不慎滑入泥浆坑，泥水瞬间灌进衣服。此时，气温接近零摄氏度，王波的腿冻得麻木。同事劝他回家清洗，王波却说：“现在争分夺秒抢进度，不在现场我不放心。”

用水简单冲洗了裤腿后，王波又回到工地。这天夜里，他穿着湿湿的泥衣，一直在室外工作到凌晨3点。

260多名电力职工加班加点连续施工，终于按时完成两条10千伏线路迁改、24台箱式变压器落位、8000米电力电缆铺设。1月31日23时49分，火神山医院全部通电。建设期间，没有一人因为施工受伤。

如今，王波依然坚守在火神山医院，负责应急保障。电话里，家人问什么时候回，他回答：“疫情不退，我们不撤。”

蔬菜采购员曾旋

电话打不停，保市民“菜篮子”

“今天卖了多少？”“库存还够不够？”

曾旋是武汉中百集团生鲜物流园的蔬菜采购员，从早上6点开始，每天要打300多个电话，询问当天的蔬菜到库量和销售量。

1月23日，离汉通道关闭。一听到消息，曾旋打了个激灵。“以前都是根据去年同期数据提前一周订货，现在肯定不能保证供应。”

曾旋连夜给云南昆明的供货商打电话，要求增加发货车次，按往年3倍的量进货。

果然，离汉通道关闭后两天，一些生活必需品需求阶段性增大，武汉中百集团所有卖场的蔬菜都卖光了。当时，中百集团蔬菜最高一天供应量有700吨，是平时的3倍。但供需矛盾依然突出，油麦菜、大白菜、生菜等叶菜需求量尤其大。

“再难，也要千方百计满足市民生活需求！”集团领导下了“军令”，曾旋压力很大。

非常时期，采购不易。由于很多道路临时管制，联系好供货商，曾旋还得协调相关部门办理车辆运输通行证。“不是这里告急，就是那边出状况，容不得你歇会。”

本地的叶类蔬菜，从进入库存起算，要在两天周转期内卖出；外省供应的蔬菜，周转

期延长一天。对这条原则，曾旋一点也不

敢放松。“我们要保证蔬菜新鲜，越是这个

时候，越要保证质量。”

紧张忙碌的间隙，曾旋也有宽慰和感动。在浙江苍南县采购西红柿时，各地采购商聚集在一起，要搁以前，竞价免不了。但这次听说曾旋为武汉采购，大家都让他先挑。现在，苍南每天供应中百集团20吨到50吨西红柿。

每天曾旋还要跑几次卖场，实地察看蔬菜销售情况。之前，短时间供应紧张，他心里一度很焦虑。在党中央坚强领导下，为保障人民群众生活，一系列强有力政策相继落地，协调山东、江苏、安徽、湖南、广西等蔬菜产地加强与湖北供需对接，现在武汉蔬菜的供应量和价格正趋于平稳，曾旋稍松了口气。

目前，武汉全市1500多家商超门店确保营业，尽全力保障市场供应平稳。

“面对疫情，‘手中有粮、心中不慌’，我们战胜疫情的信心也会更加坚定。”说话间，曾旋的手机铃声又响了起来。

环卫工人满彩美

出力帮一把，清理医疗垃圾

“妈妈，你为什么要做这个工作啊？”女儿仰着脸，大眼睛扑闪着。

一时间，满彩美有点无言以对。35岁的她是一位环卫工人，也是两个孩子的母亲——女儿12岁，儿子8岁。

新冠肺炎疫情发生以来，武汉市红十字会医院被纳入全市第一批疑似、确诊患者收治定点医院，持续高负荷运转，大量医疗垃圾积存，而保洁人员不足。1月25日，江汉区城管执法局发出通知，征召参与市红十字会医院保洁工作的志愿者。

“医生护士都在一线，我们也能到前方干点事。”满彩美主动请缨，和10多名同事一起在“请战书”上签字，并按下红手印。

虽说是老环卫，处理医疗垃圾，满彩美是头一遭。时间紧迫，经过简单培训、了解防护知识，包括满彩美在内的首批11名环卫志愿突击队员就换上防护服进了医院。

“平时哪有这么讲究，顶多戴个口罩、手套。”裹得严实，干起活来有些费劲，满彩美一开始不适应。更麻烦的是，生活垃圾好处理，对医疗垃圾要格外小心。“医院工作人员特别叮嘱我们，清理垃圾时不要按，不知道里面有没有针头，直接把垃圾提出来，放在专用的医疗废物容器内。”

满彩美说，平时做环卫工作，难免会被垃圾划破手，“谁会当个事啊，可在这不行，得格外小心，搞不好就会被感染。”

当天下午4点多进去，一直干到晚上11点多，满彩美和同事们足足清理了100多桶垃圾。这还不算完，她们还对医院各处进行消杀，用消毒药水拖地。

这7天，满彩美和同事们都没好好休息，直到另一队志愿者前来接班。在指定酒店度过隔离期后，她们再次奔赴新战场——江汉区方舱医院。

让满彩美欣慰的是，很多患者看到她打扫卫生，都会说一声“谢谢，辛苦了！”偶尔闲下来，她也会陪患者聊聊天，说些安慰的话。

“这儿没人嫌我是个打扫卫生的，也没人躲我，觉得挺温暖的。”满彩美说，这份工作让自己收获了更多尊重和感恩。

每天晚上回到房间，满彩美第一件事就是跟丈夫和孩子们视频聊天，报个平安。女儿的问题，她也找到了答案。“要是妈妈住院，没有人照顾、帮忙，那妈妈怎么渡过难关？现在医院最需要人帮忙，我们就要出力去帮一把。”

转运车司机任谦

“只要用车，立马出动”

偶尔闲下来歇口气，任谦觉得自己的屁股还黏在驾驶座上。他怎么也没想到，有一天会过上“像出租车司机一样开车的日子”。

1月26日起，武汉市中心城区实施机动车禁行管理，江岸区四唯街道城管中队中队长任谦成为街道转运患者的专职司机。

这活有风险不说，还要心细如发。“人在生病的时候心情普遍不好，要安抚他们，尽量缓解他们的焦虑。”

拉家常、嘘寒问暖，任谦自言“都快自学成才，赶上心理医生了”。在他的劝导下，患者都很配合转运。

任谦也有焦虑。四唯街道有3万常住人口，固定负责患者转运的仅有4辆车、5个人，其中还有3名志愿者。“非常时期，人手都不宽裕，我们24小时值守，只要用车，立马出动。”

除了负责四唯街道患者的出行，任谦和队员们还参与辖区内武汉市第八医院的患者转运。只要有确诊的轻症患者，他们就要随时转运到指定的方舱医院。

“回来后，要给车子消毒，然后再接送，就这样轮流跑。”任谦说。

穿着防护服开车，身体闷在里头，很容易出汗，视野也不如平常，得加倍小心。按理说，防护服过段时间就得更换，可因为供应紧张，任谦和队员们都尽量少喝水。“一套防护服我们要穿一天。如果当天只是转运密切接触者去隔离点，就把穿过的防护服消毒后继续用。”

有时排到晚班，任谦往往和一个志愿者搭档。到深夜12点左右，他都会让志愿者提前回去休息，自己值守后半夜。

有时上完通宵夜班，任谦白天照样得忙活。“社区用车都是我来对接，只要有社区打电话，就要联系司机去指定地点接送人员。”

“今天已经送了20多人，下午还要送5人去方舱医院。”刚转运完一个确诊患者回来，任谦稍稍能休息一下，跟记者聊上几句。

虽然看上去很疲惫，但任谦的声音依然洪亮：“作为一名共产党员，干好转运工作，就是我的使命。”

基层民警刘俊

应对有预案，维护社会安宁

这阵子，刘俊格外忙。

他所在的武汉市公安局武昌分局中南警务综合服务站，紧挨着武汉市第七医院。1月21日，这里被确定为发热门诊定点医院。消息一公布，人满为患，医院接诊压力倍增。

“现场患者多，秩序有些乱。”接警后，刘俊带着一队穿戴防护装备的民警赶到现场。

民警组成人墙，引导排队就诊。“不要急，不要慌！”刘俊一边维持秩序，一边来回安抚患者。

疫情每天都在变化，落实战疫情、防风险、护安全、保稳定各项措施的任务很重。

刘俊发现，一些民警出警时也有担忧：遇到发热病人怎么办？接触确诊病人要做哪些防护？会不会传染给家人？

几年前，刘俊曾赴利比里亚担负维和任务，遇上当地暴发埃博拉病毒疫情。那时积累的防护经验，如今派上了用场。他对大家说：“只要是涉及疫情的警情，我第一个上，你们再照着做。”

刘俊做了一套出警防护方案，并为警务站制定了一系列消毒规程。出警回来，大伙先在警务站门口接受喷洒消毒，然后脱掉防护服、洗手，全程大概需要3分钟。“只要进警务站，都必须经过这套消毒程序。”

跟着刘俊处理过几次新冠肺炎确诊病人的警情之后，同事们心里也慢慢踏实了。

刘俊的妻子，是中部战区总医院感染内科护士长，每天都要接触不同的病人。为防止出现交叉感染，夫妻俩在家吃饭也要保持一定距离。参加抗击疫情战斗，两人见面的时间很少，刘俊笑言“想见一面得提前约”。

因为疫情，大部分市民都待在家，可刘俊依旧每天上街巡逻。有时候，遇到前去就诊或就诊回来的患者，刘俊就帮着联系其所在社区的转运车。

“没有疫情的时候，我们维护社会安宁。现在疫情当前，我们更责无旁贷。”身为地道的武汉人，刘俊最迫切的心愿，就是早日打赢武汉保卫战。

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《 人民日报 》（ 2020年02月14日 13 版）