汇聚科技战“疫”的力量

依靠科技支撑、发挥科技作用，科技战“疫”能为搭建疫情防控的“钢铁防护网”注入更大力量

两天内建成5G基站，为超高速实时数据采集、远程会诊、远程监护打下基础；智能递送服务机器人可执行递送化验单、药物等工作，减轻医护人员的工作量；“无接触收银超市”只需用手机扫码结账就能完成购买，实现24小时不间断服务；仅用10天时间完成建设工作的火神山医院，再次见证了“中国速度”……这些刚刚发生的新闻，显现出这场疫情防控阻击战中不可或缺的科技力量。

在疫情防控一线，科技始终是极为重要的支撑力量。基因测序、人工智能、5G等高科技的应用在病毒溯源、药物研发、救治护理等方面提供助力。浙江省疾控中心上线自动化的全基因组检测分析平台，将原来数小时的疑似病例基因分析缩短至半小时；上海“新型冠状病毒性肺炎智能评价系统”有望高效、准确地为临床医生提供决策依据；5G云端智能机器人可代替医护人员完成测量体温、消毒清洁和送药等工作。

科技手段也推动着基层防控更加扎实、深入。“老奶奶，别看了。这是咱们村的无人机，你不戴口罩就不要出去乱跑，记得赶紧回家。”不久前，一则“无人机喊话村民戴口罩”的视频在网上热传。相比于常见的广播喇叭，无人机在宣传防疫知识时，应用场景更加多样。此外，有了科技“加持”也让人们可以享受7×24小时远程医疗服务，既避免人群聚集增加感染风险，也在特殊时期保证了医疗服务延伸到普通个体。有网友感慨：曾经觉得一些科技手段离我们很远，关键时刻才发现，它们就在身边发挥作用。其实，众多科技手段轮番上阵，在给公众留下深刻印象的同时，也让“科技让生活更美好”这句话照进现实。

或是为医疗救治提供支持，或是提高防控监测效率，或是保障信息更新流通，在这场疫情防控阻击战里，多种多样的“硬科技”共同成为密织防控网络、构筑立体高效严密防控体系的有力帮手。依靠科技支撑、发挥科技作用，科技战“疫”能为搭建疫情防控的“钢铁防护网”注入更大力量。

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 12 版）