这些天，中国的新冠肺炎疫情牵动着瓦努阿图民众的心。这个人口不到30万的南太平洋岛国，虽然国力有限，但仍全力支援中国抗击疫情，为中国加油鼓劲。

瓦努阿图领导人特别关心中国的抗疫斗争。1月下旬，萨尔维总理、纳帕特副总理分别来到中国驻瓦使馆，表达对中国人民的慰问和支持。针对世界上一些地方的歧视性事件，萨尔维总理公开指出，新冠肺炎疫情和曾经出现过的麻疹、寨卡和登革热疫情一样，是疾病的暴发，不应该因此而指责某一个国家。他还公开呼吁瓦努阿图民众不要因为新冠肺炎疫情而以有种族主义倾向的言行对待任何亚洲人或当地华人。

瓦努阿图政府还特事特办，克服财政困难，向中国提供了1000万瓦图（1美元约合107.8瓦图）现金援助，成为太平洋岛国地区首个以政府名义向中国提供援助的国家。萨尔维总理说，当瓦努阿图遭遇飓风侵袭、火山喷发等自然灾害时，中国都慷慨为瓦努阿图提供援助，瓦努阿图政府和民众铭记在心。现在中国遇到了困难，作为好朋友、好伙伴，瓦努阿图应尽绵薄之力。

瓦努阿图社会各界也通过各自的方式表达对中国的支持。瓦努阿图多个主要政党纷纷向中方表示慰问。纳帕特副总理表示，中国奇迹般地在短时间内建成两座医院，向世界显示了战胜疫情的能力。他坚信在中国共产党领导下，中国人民一定能很快控制并最终战胜疫情。

瓦努阿图首都维拉港市与广东省佛山市是友好城市。为表达对佛山的支持，维拉港市专门拍摄短视频，为佛山加油鼓劲。一名在南京留学的瓦努阿图学生每天通过社交媒体向瓦努阿图民众介绍中国抗击疫情的最新情况，以及他在中国的所见所闻。他写道：“我被中国人民面对疫情所展现出的团结和奉献精神深深感动，人们应该感谢中国在阻止疫情扩散上所作的努力。中国采取的防控措施不仅保护了中国人民，也保护着瓦努阿图这样缺乏足够医疗卫生资源的国家及其人民。”

中国与瓦努阿图虽相隔万里，但两国心意相通、守望相助。当前，中瓦关系处于历史最好时期。两国政治互信持续深化，各领域交流合作不断扩大。中瓦关系已经成为中国同太平洋岛国关系的典范。瓦努阿图政府和人民对中国政府和人民抗击疫情的支持，充分体现了两国关系发展的高水平和两国人民的深情厚谊。这也是国际社会支持中国抗疫斗争、齐心协力战胜病毒的一个缩影。疫情是一时的，友谊和合作是长久的。中国人民将铭记瓦努阿图人民的宝贵支持。

（作者为中国驻瓦努阿图大使）

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 03 版）