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武汉市环卫工人匡丹凤：

“不能留任何卫生死角”（英雄的城市 英雄的人民）

人民网记者  吴  君

2020年02月14日08:35 来源：人民网－人民日报

早上6点，武汉市武昌区水果湖街道环卫所，匡丹凤和搭档翟爱珍熟练地穿上橙色的工作装，套上防护服，戴好口罩、手套、护目镜后，背着消毒喷雾器开始了一天的工作。

匡丹凤今年46岁，已经干了十几年的环卫工作。1月22日，环卫所在日常清扫清运工作外，又紧急成立了消毒应急队。听到消息后，匡丹凤放弃了回老家，立刻加入应急队并担任一支8人小分队的队长。“上，一定要上！”匡丹凤总是冲在前。

在各个物业小区快递箱、废弃衣物回收处，匡丹凤都要重点消毒。“不能留任何卫生死角，否则病毒就有传播的机会。”匡丹凤说，每个垃圾桶，她每天都要从里到外消毒4次。匡丹凤背的喷雾器可装30公斤消毒水，每桶大概可以喷洒一个小时，一天下来要用掉七八桶。

全面防控疫情后，街道在辖区内各小区和道路增设了防护服、手套、口罩等专用垃圾桶。“专用垃圾桶里的垃圾需要专门处理，不能和生活垃圾混着放。”遇到一些随意丢弃垃圾的居民，匡丹凤会上前提醒。

目前在水果湖街道环卫所，像匡丹凤这样在抗疫一线的环卫工人有近200名，每天要负责6万平方米公共区域的消杀工作，匡丹凤所在的应急队就要负责26条街的环卫消毒。

“今天中午11点半刚吃了午饭，又得出发。”匡丹凤说，除了常规的工作，如果小区里突然转运病人，她也要马上赶到，对小区走道、楼道、电梯进行消毒，有时候晚上临时接到任务，她也是随叫随到。

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 02 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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