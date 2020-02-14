“我要快点好起来，回去继续战斗”（英雄的城市 英雄的人民）

“吴所长，你今天感觉怎么样？”“好多了。我要快点好起来，回去继续战斗！”

2月12日中午，武汉市公安局东湖新技术开发区分局九峰派出所门前，教导员黄荣与所长吴培勇视频通话。看到病床上的吴培勇比之前多了几分气力，黄荣稍稍松了一口气。

4天前，黄荣和同事将连续工作20多天的吴培勇送进医院体检。当时他发烧并伴有咳嗽，核酸检测结果呈阳性。入院治疗几天后，吴培勇的病情稳定，身体开始好转。

“前些日子涉及疫情的报警不断，吴所长总是不惧危险赶到现场处理。加上连日睡不上一个好觉，抵抗力下降。”副所长曹奕说。

2月1日15时，63岁的施某在华中科大同济医院光谷院区被确诊新冠肺炎。当时光谷院区还不是定点医院，施某需要转院治疗。但施某不理解，直接在诊室的诊疗床上躺着不肯走。排队的人很多，施某滞留在诊室会增加其他病人感染的风险。“不能再等了，我们先把这名病人带离诊室。”吴培勇果断指挥，劝说其转入定点医院，快速恢复秩序。

自1月21日以来，吴培勇亲自指挥或参与转送确诊、疑似病例69起，在同济医院光谷院区防疫一线处置警情25起。

从小立志当警察的儿子，发短信为父亲打气：“爸爸，我为你骄傲，你好好安心养病，我和妈妈等你回家！”

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 02 版）