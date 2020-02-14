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全国口罩产能利用率已达94%

2020年02月14日08:35 来源：人民网－人民日报

人民网北京2月13日电 （记者邱超奕）截至2月12日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例52526例，其中重症病例8030例；累计治愈出院病例5911例，累计死亡病例1367例，累计报告确诊病例59804例，现有疑似病例13435例。国务院联防联控机制13日召开新闻发布会，介绍重要医用物资保障和医疗资源调配保障进展。

“今天，军队又增援了2600名医护人员赶赴武汉。全国目前已经调集2万多名医护人员支持湖北，有7000多名来自重症专业。”国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红介绍，从2月7日开始，每天治愈出院的患者都达到500人以上，目前累计治愈出院病例近6000例。治愈出院患者越来越多，这是非常积极的信号，说明防治工作有了一定成效。

工信部消费品工业司副司长曹学军说，截至2月12日，国内生产企业累计向湖北运抵医用防护服72.67万件，医用隔离面罩和隔离眼罩35.84万件，负压救护车156辆，呼吸机2286台，心电监护仪6929台，全自动红外测温仪761台。

截至2月11日，全国口罩产能利用率已达94%，特别是一线防控急需的医用N95口罩，产能利用率已达到128%，医用非N95口罩的产能利用率达到106%。湖北的日产量从2月2日的4.5万只大幅增长到2月11日的15.8万只。

全国84消毒液日产量达到4597吨，开工率接近80%；手消毒液日产量205吨，开工率近50%；医用酒精日产量906吨，开工率97.1%。

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 02 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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