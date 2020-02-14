这一仗，我们必定赢！（应收尽收 刻不容缓）

习近平总书记高度重视新冠肺炎疫情防控工作，亲自指挥、亲自部署。在党中央坚强领导下，全国人民团结一心、众志成城，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。连日来，奋战在武汉一线的本报前方记者，深入一线，实地采访，进医院、入社区，捕捉到很多共同战“疫”的感人镜头。

镜头一

“随时待命！”

“把吸氧和抢救的设备都准备好，随时待命！既要接得住，又要转得出。”2月9日晚，武汉客厅方舱医院门口，中南医院副院长李志强在紧张地部署。方舱医院外，一批批确诊轻症病人被陆续送来。

李志强说，集中收治千余名患者，对于任何一家医院来说都是前所未有的挑战。为确保万无一失，他们和一街之隔的武汉金银潭医院商量好，发现重症病人立即转诊。

当天晚上10点，已有1100名患者入住。为了提高救治水平，武汉客厅方舱医院还设置了心理专业组和中医诊疗组。

镜头二

“我的手机24小时畅通”

2月9日下午，武汉市江岸区汉广社区，党总支书记陈银香刚从社区隔离点送人回来，来不及休息又要准备送一名疑似感染的居民去医院检查。从早上8点半到社区后，陈银香就一直忙个不停，接居民电话、协调居民用车、帮助居民联系医院……

陈银香说，在转运过程中，她要一直跟车将病人送到医院，然后帮助他们办理入院手续，等一切都安排妥当，才能离开。

除此之外，陈银香还要经常询问居民在隔离点或医院的身体状况。“如果有人身体状况出现变化，我还要联系医院，确定医院之后再派车转运。”陈银香担心居民找不到自己，“我的手机24小时畅通。”

镜头三

“信心是黄金！”

“信心是黄金！”……

2月12日，清晨6点，武汉同济医院中法新城院区B栋11层西区新病房内，患者们从睡梦中醒来，发现自己的枕头边多了一张粉色卡片，上面写着不同的祝福与鼓励话语。这是国家援鄂医疗队队员、北医三院肿瘤放疗科主管护师马骏与值班同事刚刚准备的。

“信心是黄金！”这是58岁的李大妈收到的卡片。“你们来了太好了！谢谢你们大老远地过来为我们治病……”李大妈拿着卡片，说话有些哽咽。几天前，由于床位紧张，她一直没能入院治疗，每天都很着急。经过几天的治疗，李大妈病情已经稳定下来。“您一定会好起来的，加油啊！”马骏对李大妈说。

镜头四

“患者的病情，都要详细询问”

在火神山医院重症医学科二科病房外的转诊交接区域，每次救护车刚刚停稳，重症医学科二科主任李维勤都要带着医护人员立即将患者接进病房。

平稳放置在监护床上，再由护士迅速建立静脉通路，连接心电监护，密切观察生命体征，采集静脉血、动脉血、鼻咽拭子、痰标本。“每位患者的病情，都要详细询问，认真交接相关医疗护理文书。”李维勤认为，这才能确保对每一位重症患者做精准治疗。

火神山医院院长张思兵介绍，火神山医院集中收治患者以来，先后探索出“一人一策”式的个性化诊治方式、重大病情专家组“一锤定音”的会诊方式以及营养治疗、心理疏导和康复训练相结合的综合治疗模式。

镜头五

“我们连夜腾出830个床位”

2月9日23时30分，华中科大同济医院光谷院区，第一位发热病人完成登记顺利入院，该院区正式成为新冠肺炎定点收治医院。

在现场忙着指挥收治工作的同济医院副院长、光谷院区院长刘继红因为连续熬夜两眼通红，他说，“我们连夜腾出830个床位，集中收治重症患者。”该院区的医护人员将和来自全国各地援鄂医疗队的2291名队员共同投入到救治工作中。

医护人员从专用电梯上楼后，在工作间穿戴好口罩和厚厚的防护服，进入病房区域。第二天深夜，综合医疗楼E区由综合病房改造成的隔离病房便已经住满了患者。

镜头六

“感谢社区，感谢医护人员”

2月11日，武汉市武船中心医院，张蔷（化名）辗转反侧、心焦不已。刚刚出来的阳性核酸检测结果，让她有些慌。从2月3日开始，她每天都是凌晨发高烧、上午退烧。反复4天之后，在医院拍了胸片。“医生说我是疑似患者，开药后继续居家隔离。”

在社区的帮助下，9日下午，张蔷做了核酸检测和CT；当晚，社区派车把她送到指定的宾馆住下。11日下午，屋外传来了急促的救护车鸣笛声，包括张蔷在内的25位病人一起被送到了火神山医院。

现在，在医护人员的全力救治下，张蔷病情已经有效缓解。“感谢社区，感谢医护人员！”12日，张蔷给丈夫发去微信，委托他向社区表达谢意。

镜头七

“终于有时间喝口水了”

“刚送了5名病人去省人民医院。”12日中午，武汉市江岸区新村街道为群社区副主任刘娟满脸欣慰。

楼栋消毒杀菌、防疫知识宣传、居民情况汇报、为老人送菜送药、运送病人到医院和隔离点……每天一起床，刘娟就开始忙碌。一天下来，刘娟光居民电话就有上百通，“昨天晚上就忙到3点才睡”。

“8000多人的老社区，就9名社区工作者，当然累。”刘娟说，但社区是抗击疫情的第一道防线，必须死守。“现在应收尽收已基本完成，终于有时间喝口水了。”刘娟笑着说，“希望疫情早点结束，还我们往日热闹的武汉。”

镜头八

“身上经常湿了干，干了又湿”

13日中午12时30分，从福州开往成都的D2242次列车稳稳地停在武汉火车站。早早在站台上等待的贾青青和同事们戴着口罩、穿着防护服，一边接待医务人员、一边迅速搬运物资。102位支援武汉的人员、350件援助物资，要在7分钟内快速从车厢送达指定地点。

穿着密不透风的防护服，贾青青的衣服不一会儿已湿透。贾青青说，武汉站现在只留下30多名“头雁”党团员突击队员驻守，有时一个小时之内有4辆列车到达，要把每列车上的人员物资快速送出车厢，又不让列车晚点，既需要提前精细布置，更需要手脚麻利，大家“身上经常湿了干，干了又湿”。

“这么多人都来支援我们武汉，大家众志成城战疫情，每一天都是满满的感动。”贾青青说，“我多干一点，武汉就会好得快一点！”

镜头九

“我是队长，我先上！”

2月9日，武汉市公安局一声令下，百名特警参战！34岁的特警支队驻江岸大队副大队长刘学森闻令而动，迅速带领两名战友赶赴对口的民族街派出所。“今天之内，你们负责转运3名患者到武汉亚洲心脏病医院沌口分院！”10日下午1时50分，刚吃完一碗泡面，刘学森便出发。

“我是队长，我先上！”下午2点半左右，刘学森赶到新华路某宾馆，接到了第一名重症患者严爹爹。70多岁的严爹爹走路颤颤巍巍，手里还拿着3个大行李包。刘学森一边搀扶，一边接下了他的行李包。随后，刘学森又接到3名患者。

警车开到定点医院，刘学森又帮患者排队、交接、填表……办完手续，走出医院已经是晚上7点多了。回到单位，他又吃了一碗泡面。

镜头十

“跟医生比，这点风险算什么”

2月9日，连续20多天只睡不到4个小时的徐强，接到老板阎志的电话：“必须在下午4点前把这批设备送到协和医院！”这是重症患者最急需的注射泵、监护仪、呼吸机等设备。

年过五旬的卓尔控股副总裁徐强午饭都没吃，就和司机直奔武汉协和医院西院。“咱是不是要进重症区啊？”司机有些担忧。“怕什么？跟医生比，这点风险算什么？”徐强说。

货车开进医院，外科楼门口，早有医护人员在焦急地等待。“卸货！”他们和医护人员一起，以最快的速度把设备搬运下来。3名医生开箱一看，连声道谢。

（本报记者汪晓东、李昌禹、程远州、吴君、申少铁、鲜敢、付文、田豆豆）

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 02 版）