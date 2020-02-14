部署进一步分级分类有效防控 要求优化诊疗加快药物攻关科学防治

新华社北京2月13日电 2月13日，中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长李克强主持召开领导小组会议。

中共中央政治局常委、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组副组长王沪宁出席。

会议指出，各地区各有关部门要贯彻落实习近平总书记重要讲话和中央政治局常委会会议精神，按照中央应对疫情工作领导小组部署，突出重点、统筹兼顾，分类指导、分区施策，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，努力实现今年经济社会发展目标任务。

会议指出，要继续把湖北省特别是武汉市作为疫情防控的重中之重。武汉市要多渠道尽快增加隔离床位供给，对“四类人员”加速分类集中收治或隔离，确保救治设备和防护用品向重症病例治疗集中，保证应收尽收、应治尽治；孝感、黄冈等病例多的地区要立即采取和武汉市同等的排查、隔离、医疗救治等措施；湖北省其他地市要加强防控和提高收治能力等工作。全力保障湖北省和武汉市新增医务人员需求，借助19个省份对口支援机制适当补充湖北省其他地市医务人员。湖北省和武汉市要进一步强化离汉离鄂通道管控，压实内防扩散、外防输出属地责任。

会议指出，通过错峰等措施有效控制人流，今年不会出现往年那样的返程高峰。各地要按照联防联控、群防群控要求，把防控力量向社区下沉，运用“大数据+网格化”等做好对密切接触者、有风险人员查找监测，切实做好防控工作。由各省份负责，对本省份各市特别是县根据疫情情况进行合理分类，制定差异化精准防控策略，视疫情形势有序恢复正常生产生活秩序，不搞“一刀切”，及时纠正偏颇和极端做法。

会议指出，有效的药物和救治是战胜疫情的关键环节。要全力开展医疗救治。建立全国诊治协作网络和病例库，组织专家及时分析总结目前近6000例治愈病例，进一步完善诊疗方案。对重症和危重症患者进一步采取呼吸支持、循环支持等治疗方式，并努力防止并发症，加快探索推广有助于阻断轻症转为重症的药物和治疗手段。强化中西医结合，促进中医药深度介入诊疗全过程，及时推广有效方药和中成药。加快药物临床试验，有效的要抓紧向救治一线投放，提高治愈率、降低病亡率。

会议指出，国务院联防联控机制要继续协调做好疫情防控物力人力保障，指导各地分级分区防控，帮助解决突出问题，及时发布权威信息。要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，勇于担责，切实把疫情防控各项工作抓实抓细抓落地，统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。

领导小组成员丁薛祥、黄坤明、蔡奇、肖捷、赵克志参加会议。

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 01 版）