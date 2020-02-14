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放心“菜篮子”供京津

门丛硕

2020年02月14日08:35 来源：人民网－人民日报

　　一条条黄瓜细长鲜翠，一个个西红柿又大又圆……在河北省固安县顺斋瓜菜种植专业合作社的蔬菜加工配送中心，工人们戴着口罩，热火朝天地分菜、净菜、过磅、装筐。

　　“防控疫情期间，我们加紧组织采收和调运货源，大部分蔬菜将送到京津地区各大超市。”顺斋瓜菜种植专业合作社理事长张顺斋说，“合作社年产蔬菜5万多吨，平均每天要送100多吨，一年不间断地直接配送到70多家超市。这几天，我们的蔬菜供应达到了每天200余吨，确保了菜篮子供应充足。”

　　在新冠肺炎疫情防控工作中，固安县充分发挥党组织总揽全局、协调各方的作用，以提升基层党组织的组织力为抓手，强化“组织、制度、资金”三个保障，充分发挥农业企业党支部“特别能吃苦，特别能战斗”的精神，组织党员职工保生产、扩产能，全力保证京津蔬菜物资供应。

　　近年来，固安引领蔬菜产业走“高质、精品”的道路，构建环京津1小时鲜活农产品物流圈。作为京津“菜篮子”，固安推进现代农业集约化、专业化发展，培育种养大户、农民专业合作社、龙头企业，全县共成立了120余家瓜菜合作社。为了让菜园精准对接餐桌，合作社通过订单组织小农户生产，推广“农超对接”“农餐对接”等产销对接模式。目前全县蔬菜种植面积稳定在40万亩左右，全年蔬菜产量达200余万吨。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月14日 18 版）

(责编：李轶群、崔元苑)


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