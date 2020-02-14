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浙江省肿瘤医院职工踊跃驰援武汉——

只要需要 时刻准备着

人民网记者  顾  春

2020年02月14日08:34 来源：人民网－人民日报

在疫情面前，处处可见奋勇争先的身影，党员们更是率先垂范。1月25日，大年初一。中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）党委向全体职工发出一封信，号召大家把疫情防控作为当前压倒一切的最重要工作。连日来，医院请战氛围热烈。

检验科是第一线的筛查关卡。收到倡议后，检验科全科有19人驰援武汉。头颈放疗科的护士贾燕是湖北宜昌人。疫情公布后就将孩子托付给公公婆婆，加入医院应急小组。她在请战书中写道：“作为一名湖北人，我无法眼睁睁看着家乡遭受疫情，我更是一名共产党员，我将义无反顾冲在防疫最前线！”

重症医学科全体医生表示：“随时听从组织调遣参加防控一线战斗！” 头颈外科主任郭良说：“我在重症肺炎呼吸困难患者行气管切开术方面有经验，绝对用得上！”报名团队中，有的是急救经验丰富的护士长，有的是业务骨干，有的正在返程路上，有的春节期间连孩子都还没见着面……

医院成立的新冠肺炎疑似病例筛查临时病房，面向全院招募临床医生志愿者。共有205名志愿者报名，其中党员142名。

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 06 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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