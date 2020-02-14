“2月12日0至24时，湖南衡阳市报告新冠肺炎新增确诊病例0例，新增重症病例0例，新增死亡病例0例……”

截至2月12日24时，衡阳市新冠肺炎疑似和确诊病例收治率为100%，其中确诊病例45例，新增确诊病例连续4天为0。治愈出院23人，治愈率为51.11%，死亡率为0。

面对疫情，衡阳市委、市政府第一时间成立了以书记、市长任组长的新冠肺炎疫情防控工作领导小组，构建了党政同责，市、县、乡、村四级书记打头阵的联防联控体系。

1月23日，在全省启动疫情防控一级响应之前，衡阳市与南岳区迅速作出了全面暂停开放南岳景区的决定。衡阳还对市区的东洲岛、雁峰寺等多个景区暂停开放，并要求对公共文化、体育场馆、文博单位、网吧、影院等场所一律暂停开放，暂时取消各类文化体育聚集活动。南岳区至今无一例疑似病例和确诊病例。针对节后返城返岗和复工复产的情况，衡阳市加强了对疫情重点场所的预防控制，抽调党员干部和医护人员，深入复工复产的企业担任驻企防疫联络员，确保疫情防控、经济社会发展两手抓、两不误。

防控疫情是系统工程。衡阳市立足于防，紧盯“三大重点”，紧盯火车站、汽车站、高铁站、南岳机场、高速出口等重点部位；紧盯近期武汉返衡人员等重点人群防扩散；紧盯公共文化体育场所、农贸市场等重点场所防人员聚集。借助大数据手段，建立市县乡村组五级工作体系，开展地毯式摸排。截至2月12日，累计摸排103.5万余人。追踪到密切接触者2384人，已解除医学观察1997人，解除率为83.7%，高出全省水平12个百分点。

衡阳市实施防控关口前移，积极推进核酸检测筛查试点，确立“三个必查一个需要”目标，加快确诊速度。截至2月11日24时，已全面完成重点人群的采样检测任务，4家定点医院共完成检测1827人。出台“十个必须”，如必须对交通工具和农贸市场等通风消毒，实行“日清扫、日消毒、日巡查”等。

衡阳市还实行“四个集中”，全力救治患者，确保不出现死亡病例，确保不出现医务人员感染。组建了41名多学科的顶级专家团队，统筹调配187名医护人员，分批次轮换进病区救治新冠肺炎患者。实行“一患者一方案”，严格按照国家的诊疗方案进行规范救治，组织省、市两级专家进行会诊，对医务人员实施周密的安全防护措施。

防疫就是作战。用铁的纪律让党员干部扛起责任，在防控一线冲在前干在前。1月27日，衡阳市纪委下发文件，对全市公职人员提出“四个严禁”的纪律要求，即严禁擅离职守、失职渎职；严禁缓报、瞒报、漏报疫情；严禁敷衍应付，不担当、不作为，防控措施流于形式；严禁造谣、传谣，发表不当言论。

（李英姿参与采写）

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 06 版）