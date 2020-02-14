广大基层干部要当好贴心人、主心骨，通过有力度的口号传递党和国家的声音，用有温度的标语动员人民群众加入到防疫战斗中，传播有深度的内容，扫除防控盲点

近日，很多地方的宣传车开起来了，大喇叭响起来了，宣传横幅挂上了，电子屏亮起来了，电视、广播、微信、短信齐上阵，防疫标语、宣传金句频出，传递着打赢疫情防控阻击战的坚定决心。

在众多宣传标语中，有的宣传国家防疫政策方针，如“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”；有的传播科学防疫知识，如“你不聚，我不聚，人人齐把病毒拒”……通俗易懂的标语，以群众喜闻乐见的方式敲响防疫警钟、传播防控知识，让群众在耳濡目染中养成良好习惯。

基层是疫情防控的重点所在。用好标语口号，让群众听得懂、看得懂各类防疫要求和防疫知识，对于加深社区群众对疫情态势的认知、强化乡村群众科学防控的意识，有着重要意义。这些标语口号或幽默诙谐，或语重心长，或铿锵有力，虽有不同的表达，却是同样的温暖，彰显出共建共治共享的社会治理格局，流淌着对人民群众生命健康的满满关爱。从传达疫情资讯、普及防护措施，到呼吁人们思想上重视、行动上落实，各类标语给人们带去了疫情防控的智慧和力量，构筑起全民战“疫”的最严密防线。

寥寥数字，折射出当前工作重任；短短几句，彰显出战胜疫情的决心。匠心独运的防疫标语，应为群众注入防疫信心和决心。当前，疫情防控正处于胶着对垒状态，各地还需用心细致地制作标语，引导群众科学打好疫情防控阻击战，避免过度追求“吸睛”，引发负面效果。

打赢这场疫情防控的人民战争，离不开必胜信心和科学方法。这就要求广大基层干部要当好贴心人、主心骨，通过有力度的口号传递党和国家的声音，用有温度的标语动员人民群众加入到防疫战斗中，传播有深度的内容，扫除防控盲点，把各项措施落实落细，筑起遏制疫情蔓延的钢铁长城。

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 05 版）