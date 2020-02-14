使社区成为疫情防控的坚强堡垒

要更加重视社区在疫情防控中的基础性作用，并通过相应的制度和政策为完善社区防控体系提供支持和保障

当前，新冠肺炎疫情防控工作牵动所有人的心。在战“疫”一线，既有冲锋陷阵的医务工作者，也有数不清的社区工作人员，共同筑起了抵御病毒的坚实堤坝。

习近平总书记在北京市调研指导新冠肺炎疫情防控工作时强调，全国都要充分发挥社区在疫情防控中的阻击作用，把防控力量向社区下沉，加强社区各项防控措施的落实，使所有社区成为疫情防控的坚强堡垒。与医务人员主要负责救治患者的任务不同，社区工作人员的职责和任务相对繁琐和分散。从守路口、测体温、轮班巡逻，到逐户排查、普及防控知识、消毒杀菌……自疫情发生以来，广大基层干部、普通志愿者、物业工作者，为阻断病毒传播作出了重要贡献。这启示我们，要更加重视社区在疫情防控中的基础性作用，并通过相应的制度和政策为完善社区防控体系提供支持和保障。

在疫情防控中，社区需要获得必要的授权。居委会、村委会都是基层群众性自治组织，虽然承担了一些行政职能，却并非行政执法的主体，在病疫防控、防灾救灾等应急管理中的职责也缺乏明确、详细的规定。社区物业管理人员和业主组织是社区防疫工作的重要力量，但他们一定程度上受到资源配置、人员紧张等条件的制约。再加上普通社区一般不具备防灾、防疫的成熟经验和能力，这就导致社区采取的各种临时措施尽管有效，但并不十分理想。一些地方甚至出现个别人对社区疫情防控不理解、不配合的现象。因此，有必要通过科学、合法的方式授予社区在疫情防控中必要的权限，进而提升社区在紧急状态下采取必要措施的能力。

在疫情防控中，社区需要被进一步赋能，提高工作效能。一方面，要充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，将社区中的党员、志愿者、普通居民以及业委会、物业公司等充分动员起来，集中资源和力量，分工合作、协同作战。另一方面，社区工作也需要善用现代信息技术，充分利用社交媒体、人工智能、信息系统等工具，实现对社区内与疫情相关信息的动态跟踪和管理，从而提升社区工作效率，实现“人防+技防”的双重效果。

在疫情防控中，社区工作人员需要获得相应的物资与心理保障。社区工作者每天都会接触各类人员，受到病毒感染的风险相对较高，这就需要把保证社区工作人员健康和安全放在更加重要的位置。特别是优先保障基层工作人员的防护物资，妥善解决好防控一线工作人员御寒、值夜、交通等问题，免除一线工作者的后顾之忧，确保他们心无旁骛投入工作。同时，社区工作人员由于长期驻守一线，工作负荷较重，还要面对许多突发事件和病毒暴露风险，往往也承受着较大的心理压力。因此，需要为社区工作者提供相应的心理疏导，加强人文关怀，确保他们的心理健康。此外，还要坚决摈弃基层治理中的形式主义、官僚主义，切实为基层干部、社区工作人员减负，让他们把更多精力投入到实际工作中去。

社区是防疫抗疫的前沿阵地，社区工作人员同样是一线工作者，理应获得更多理解和支持。经历此次疫情，我们可以更加深刻地理解社区在疫情防控中的功用和价值。因为疫情而激发的社区治理能力，将凝结为社会发展的有益养分，助推实现基层治理现代化。

（作者为南开大学周恩来政府管理学院教授、博士生导师）

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 05 版）