对口支援，下好全国一盘棋

建立对口支援机制，正是在党中央统一指挥、统一协调、统一调度下，坚持全国一盘棋的细化措施

把集中力量办大事的制度优势充分发挥出来，为战胜疫情奠定了坚实基础

迅速出台援助方案、迅速动员力量、迅速投入防疫战场，检验着各地区各部门的政治站位和大局意识

针对湖北省医疗资源紧张和病人住院需求大的情况，国家卫健委统筹安排19个省份对口支援湖北省除武汉市外的16个市州及县级市。这一重要举措，体现出对湖北省加强新冠肺炎患者救治工作的全力支持，展示出维护好人民群众生命安全和身体健康的坚定决心，彰显了社会主义集中力量办大事的制度优势。

当前，疫情防控工作到了最吃劲的关键阶段，湖北省特别是武汉市依然是疫情防控的重中之重。坚决遏制这一地区疫情蔓延势头，事关全局。最近一段时间，湖北孝感、黄冈、随州等多个地级市确诊人数不断增加。这些城市由于医疗资源相对缺乏等原因，接连出现了救援物资告急等情况。疫情防控任何一环都不能忽视，必须采取有力举措遏制疫情蔓延、打赢阻击战。建立对口支援机制，划定“责任田”，对口提供援助，有助于缓解湖北医疗资源紧缺的局面，凝聚战胜疫情的强大合力。

习近平总书记强调，疫情防控要坚持全国一盘棋。建立对口支援机制，正是在党中央统一指挥、统一协调、统一调度下，坚持全国一盘棋的细化措施。这次疫情防控阻击战打响以来，全国各地组建的医疗队迅速集合出发，仅支援武汉的医护人员就有上万人；在武汉火神山医院、雷神山医院的施工任务中，来自全国各地的建设力量、建设物资迅速汇聚；军队保证医疗物资和人员有效投送，抽调大量医护人员奔赴抗疫前线……正是因为坚持全国一盘棋，我们迅速调动了各方资源，把集中力量办大事的制度优势充分发挥出来，为战胜疫情奠定了坚实基础。正如世界卫生组织总干事谭德塞所赞叹的，“中方行动速度之快、规模之大，世所罕见”。

对口支援机制，我们并不陌生。在2008年汶川地震后，北京、广东、山东、浙江等18个省市迅速行动，支援四川灾区，短短几年时间，帮助当地干部群众重建家园。在脱贫攻坚过程中，东西部扶贫协作给予贫困地区人力物力财力上的支持，各级机关、企事业单位的对口帮扶、倾心援助，书写下“最成功的脱贫故事”。事实证明，重大任务面前，对口支援机制是行得通的，也是有实效的。在这一机制下，举全国之力攻坚克难，放眼全球没有其他哪个国家能够做到。集中力量办大事，正是我们国家制度和国家治理体系的显著优势，也是我们打赢疫情防控阻击战的重要法宝。

对口支援机制的建立，为受援地区解了燃眉之急、点燃了希望之灯。对于援助省份来说，在把本地区疫情防控工作做好、做扎实的同时，必须以更大力度、投入更多人力物力财力支援湖北抗疫。当前形势下，这对任何一个省份来说都不是一件轻松的事情。连日来，各地区都在努力派出医疗队、捐赠物资，体现了“一方有难、八方支援”的守望相助精神。把这种精神进一步转化为落实对口支援要求的行动，不讲价钱、全力以赴，迅速出台援助方案、迅速动员力量、迅速投入防疫战场，检验着各地区各部门的政治站位和大局意识。

对口支援机制公布之后，网友在社交媒体上纷纷留下暖心话语，为制度优势点赞，为疫情防控加油。疫情发生以来，广大党员、干部、群众积极响应党中央号召，坚定信心、顾全大局、自觉行动、顽强斗争，以行动践行了“人心齐，泰山移”的哲理。在这场必胜的战斗中，凝聚更大力量、付出更坚实努力，胜利一定不会遥远。

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 05 版）