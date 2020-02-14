穿上防护服，就不是普通人（一线抗疫群英谱）

近日，一张照片在朋友圈被很多人点赞，主人公穿着防护服，在转运病人的公交车座椅上打盹，照片中的人是李莎，湖北武汉开发区沌口街卫生服务中心的一名护士，参加工作已有12年。

1月25日，正在沌口街全力南社区卫生服务站值班的李莎突然接到紧急通知，立马赶回医院和同事们一起抗击疫情。从那天开始，她就基本上以院为家了。

近期，武汉发起战“疫”总攻，对确诊、疑似、发热及密切接触者进行集中收治和隔离，沌口街卫生服务中心包括离退休人员在内的50多名医护人员都冲上了一线：在预检分诊台给病人量体温、打针输液，随车接护送患者和密切接触人员到定点医院或集中隔离点……

李莎的身体并不是很好。2014年，她患过急性胰腺炎，病愈后身体仍然虚弱。在上了一个夜班之后，她感冒发热。幸运的是，排除了新冠肺炎。于是，她再次请战一线。2月9日下午4点到10日上午8点，轮到李莎上夜班，在这10多个小时内，她和同伴连轴转，把15名患者分别送到了多个隔离点和医院。

深夜的武汉街头，寒冷刺骨。“有时候在社区门口一等就是1个多小时，又冷又累。送完病人返回时，我就蜷缩在转运病人的公交车座椅上休息一下。”李莎说。目前，她已经参与转运了50多名患者。每天一趟一趟地往返于社区、隔离点和定点收治医院之间。

为了全身心投入这场战役，李莎把儿子送到了父母家。10日上午下夜班后，在返回自我隔离点的途中，李莎到父母小区墙外，隔着窗户远远地看了一眼儿子，便匆匆离开。

按照排班，接下来几天，她还要上一个白班、一个夜班，每个班都是12小时。“穿上防护服，就不是普通人，咬着牙也要向前冲！”李莎说。

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 04 版）