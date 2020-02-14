热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

武汉沌口街卫生服务中心护士李莎——

穿上防护服，就不是普通人（一线抗疫群英谱）

人民网记者  范昊天

2020年02月14日08:34 来源：人民网－人民日报

近日，一张照片在朋友圈被很多人点赞，主人公穿着防护服，在转运病人的公交车座椅上打盹，照片中的人是李莎，湖北武汉开发区沌口街卫生服务中心的一名护士，参加工作已有12年。

1月25日，正在沌口街全力南社区卫生服务站值班的李莎突然接到紧急通知，立马赶回医院和同事们一起抗击疫情。从那天开始，她就基本上以院为家了。

近期，武汉发起战“疫”总攻，对确诊、疑似、发热及密切接触者进行集中收治和隔离，沌口街卫生服务中心包括离退休人员在内的50多名医护人员都冲上了一线：在预检分诊台给病人量体温、打针输液，随车接护送患者和密切接触人员到定点医院或集中隔离点……

李莎的身体并不是很好。2014年，她患过急性胰腺炎，病愈后身体仍然虚弱。在上了一个夜班之后，她感冒发热。幸运的是，排除了新冠肺炎。于是，她再次请战一线。2月9日下午4点到10日上午8点，轮到李莎上夜班，在这10多个小时内，她和同伴连轴转，把15名患者分别送到了多个隔离点和医院。

深夜的武汉街头，寒冷刺骨。“有时候在社区门口一等就是1个多小时，又冷又累。送完病人返回时，我就蜷缩在转运病人的公交车座椅上休息一下。”李莎说。目前，她已经参与转运了50多名患者。每天一趟一趟地往返于社区、隔离点和定点收治医院之间。

为了全身心投入这场战役，李莎把儿子送到了父母家。10日上午下夜班后，在返回自我隔离点的途中，李莎到父母小区墙外，隔着窗户远远地看了一眼儿子，便匆匆离开。

按照排班，接下来几天，她还要上一个白班、一个夜班，每个班都是12小时。“穿上防护服，就不是普通人，咬着牙也要向前冲！”李莎说。

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 04 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn