冲锋在一线，站好这班岗（一线抗疫群英谱）

2月12日上午，在湖北武汉火神山医院重症医学二科，负责感控准备检查的护士吴亚玲，明显加快了准备防护物资的速度。

11时许，做好一切物资准备的她走出工作区，在员工通道一个靠窗的角落里，面向家乡云南昆明的方向，拨通了家人的微信视频。

视频那端，是昆明跑马山殡仪馆遗体告别厅。吴亚玲满眼泪水。这是在武汉抗击新冠肺炎疫情的战士向去世母亲最后的告别。

这一幕，正好被现场采访的媒体看到了。为了不触碰她悲伤的情绪，记者没有过多打扰她。

跟她一起工作的护士许发发告诉记者，11日下午4时50分，吴亚玲在老家昆明曲靖过年的母亲，突发主动脉夹层破裂，抢救无效去世。得知母亲去世的消息，吴亚玲忍着内心的悲痛，在她特殊的点位坚守到换岗。回到宾馆后，她痛哭了一晚。

科室安排吴亚玲先休息几天，但她还是像往常一样，走进火神山医院重症医学二科。因为她有参加援非抗击埃博拉疫情的经历，现在要做的工作就是监督每一名进入红区的医护人员穿戴好防护服，协助他们做好防护。

记者在现场看到，吴亚玲对准备进入重症病房的医护人员的防护服穿戴检查得特别严格。她说必须要严，医护人员进入病房救治患者，她在外面要协助保护好他们。

吴亚玲千里视频送别母亲，大家都非常感动。不少战友前来安慰她，并劝她多休息。她说，确保“零感染”是她的责任，请大家放心，经受过援非抗埃、抗震救灾等重大任务锤炼的她，一定能坚持下去。

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 04 版）