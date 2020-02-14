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市场监管总局：

疫情防控期间抓好七项工作

2020年02月14日08:34 来源：人民网－人民日报

人民网北京2月13日电  （记者林丽鹂）记者从国家市场监管总局获悉：疫情防控期间该局将重点把七项工作举措抓实、抓细、抓落地。

这七项工作举措包括：一是坚决取缔和严厉打击野生动物交易。二是严厉打击哄抬物价、囤积居奇、趁火打劫等违法犯罪行为。三是靠前服务，进一步加快药品、医疗器械等应急审批，确保产品安全、有效、质量可靠。四是强化监管，确保食品安全。五是加大监管执法力度，严厉打击制售假冒伪劣口罩、防护服等违法行动。六是发挥“保价格、保质量、保供应”平台作用，切实保障各类防疫用品和居民生活必需品价格稳定、质量安全、供应充足。七是问需企业、早期介入，利用好计量、标准、检验检测、认证、专利、商标等服务平台，为企业复工复产提供便捷技术服务。

市场监管总局党组书记、局长肖亚庆表示，市场监管系统工作人员将以习近平总书记重要讲话精神为根本遵循，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，毫不放松市场监管领域疫情防控工作，充分发挥市场监管职能，服务经济社会发展，坚决夺取疫情防控和实现今年经济社会发展目标的双胜利。

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 04 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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