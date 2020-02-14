上海：防控一严到底 城市运行有序

随着节后大量人员返程、大批企业陆续复工，在有着2400多万人口的国际大都市上海，新冠肺炎疫情防控工作进入关键时期。

如何织密疫情防控网络、保障城市有序运行？上海市委市政府紧密依靠广大党员干部和市民群众，利用信息化智能化手段，采取精细化人性化管理，以最大决心、最严举措、最大努力做好疫情防控，保持经济社会发展和市民生活稳定。

五个包干、一网统管

基层防控有保障

2月11日一早，长宁区江苏路街道华山居民区党总支书记潘志歌就赶到了她的包干区，把自己负责的3栋商务楼宇和8家沿街店铺走了个遍。“商务楼宇新开了1间商户，店铺没有变化”——当天上午的摸排动态很快通过手机录入“政务微信”，街道城运中心“一网统管”防疫专页的“办公楼宇今日摸排户数”随即更新。

依托“一网统管”平台，江苏路街道辖区内的24幢商务楼宇、1000余家企业、977家沿街商铺，所有与疫情防控有关的信息一目了然。街道办事处主任沈昕说：“利用智能化信息化手段，社区防控做到了全覆盖、无死角。”

既要依托技术手段，更要强化属地管理。疫情防控阻击战打响以来，上海市委主要领导多次强调实化细化“五个包干”，在街区、楼宇、楼组、村组和市场等5个与市民群众最贴近的地方夯实责任、筑牢底线，做到守牢自己门、管好自己人，能纳入属地的全部纳入，属地能管的做到尽管，动员各方面力量织紧织密防控网络。

6000多个居（村）委会、1.3万多个居民小区迅速进入严密防控状态，通过成立社区守护队、不同人群分类管理等办法，发挥群众聪明才智，共同守护家园安全。全市16个区，每个区都有一名市级领导对口联系、下沉指导。市、区、街镇机关干部纷纷下到社区，有的当门卫，有的忙记录，充实基层防控力量。来自方方面面的志愿者走上了高速公路道口、火车站等防控一线……“各级干部下去了，基层就会感到踏实。”在普陀区石泉路街道，区委党校常务副校长李群负责值守一个小区的大门，对进入人员排查登记，一站就是一天。跟他一样，区机关10多名干部在街道参与排摸1.2万户居民，累计值守小区大门1000多个小时，为居家隔离观察人员买菜、送货50多次。

出台136项规范指南

依法防控有依据

“疫情防控越是到最吃劲的时候，越要坚持依法防控。”2月7日，上海市人大常委会召开会议，表决通过《关于全力做好当前新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的决定》，授权市政府可在医疗卫生、防疫管理、隔离观察、道口管理等11个方面，采取临时性应急管理措施，制定政府规章或者发布决定、命令、通告等。

疫情当前，上海市有关部门和各行各业主动作为，先后出台136项针对性标准、规范和指南，涉及33个行业领域。“这些行业规范涵盖市民基本生活、公共事务办理、公共场所设施等各个方面。”上海市应急管理局局长马坚泓说，各类规范细化到每一个具体岗位、每一个基本单元，做到各类主体防控有据可依、员工自主防控有章可循。

在规范指导下，各项防控工作有条不紊。上海市交通行业疫情防控工作规范对每日几次消毒、如何开展消毒、如何做好通风等各个环节作了详尽规定。上海商贸行业协会出台指南，要求加强员工上岗前身体状况排查，采取限流措施防止顾客密集，公示场所每日消毒情况，暂停营销推广活动和食品试吃等服务。

上海市卫健委开发“来沪人员健康动态观察系统”，在公路、铁路、机场、码头等交通口岸和道口全面应用，规范进沪人员身份信息和健康情况填报。自1月31日15时启用至2月12日，系统累计注册用户数达311.74万，已完成个人健康信息登记近290万人次。“重点人员信息通过系统直接推送到社区，健康观察工作效率大大提高。”上海市卫健委党组副书记郑锦说。

推出政策送温暖增信心

复工复产有秩序

2月10日，上海各类企业复工首日。在金山区山阳镇工业园区，上海艾录包装股份有限公司保洁员周彩华进入厂区时，除了接受体温检测、领口罩、双手消毒，还领到了护目镜、塑胶手套和防护服。她满意地说：“公司考虑得这么周到，我们上班很安心。”

为有序引导企业复工复产，上海要求各区把这项工作摆上重要位置，了解企业需求和困难，增强企业信心和预期。上海开展对2000多家企业的问卷调查和电话访谈，发挥“一网通办”“企业服务云”作用，开设疫情防控政策专栏，收集企业反映的问题诉求，推动各项政策措施惠及企业。市经信委印发关于做好企业复工复产工作的通知，提出17条有针对性的举措，帮助企业做到防控、生产两手抓、两不误。

2月8日，上海市政府发布全力防控疫情支持服务企业平稳健康发展的若干政策措施，从切实为企业减轻负担、加大金融助企纾困力度、做好援企稳岗工作等6个方面，出台28项措施，打出扶持企业的“组合拳”，可为全市企业减负担、降成本300亿元以上。

上海各区、各部门纷纷为受到疫情影响的企业和市民送政策、送温暖。市国资委出台本市国有企业减免中小企业房屋租金的实施细则，同时要求对免除两个月租金后仍有较大困难的中小企业可进一步给予支持。交通银行上海分行为8家防疫物资生产企业快速授信近1亿元。杨浦区行政服务中心实施不见面审批，为企业申请办理各级各类扶持政策提供便捷服务通道。市农业农村委千方百计抓稳产保供应，40万亩在田蔬菜长势良好，近期地产蔬菜绿叶菜日上市量均在3000吨左右，在满足市场需求的同时进一步平稳价格。

连日来，上海各类企业复工复产有序有力。其中，软件和信息服务业企业80%以上复工，许多员工采取轮流上岗、居家办公等方式。已复工企业正逐步恢复产能，抓生产、促发展，为打赢疫情防控人民战争出力尽责。

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 04 版）