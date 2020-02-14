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良好的卫生习惯就是一道“隔离墙”

王海滨

2020年02月14日08:21 来源：科技日报

　　讲卫生，最简单、最普通、最日常、最基本，却也最重要。

　　我国人民自古以来就有爱清洁、讲卫生的习惯，《朱子家训》有云，“黎明即起，洒扫庭除，要内外整洁”。

　　讲卫生是科学的防疫行动。卫生防疫专家说，新冠肺炎传染途径有直接传播、接触传播等，仔细追究，这些传播途径都与卫生有关。也就是说，如果具有良好的卫生习惯，被传染的几率就很小，反之，如果不讲卫生，被传染的可能性就会大大增加。

　　病毒是必须在活细胞内寄生并以复制方式增殖的生物。病毒传播除了动物宿主和病体，在外界环境和空气中都需要借助另外的生命形态作“媒介”。还有，本身就是微生物的细菌，感染方式也极多，水、空气等媒介都可以感染细菌。

　　良好的卫生习惯，就是一道阻断感染的隔离墙，反之就是一条传播病菌的通道。面对新冠肺炎疫情，干净整洁的家庭卫生、科学健康的生活习惯、文明和谐的良好家风对于疫情防控至关重要。我们应该从打扫自家卫生、争创美丽庭院做起，以良好的家庭环境筑牢防范疫情的家庭防线。

　　环境卫生也包括办公室卫生、家庭卫生、个人卫生、饮食卫生，不卫生的环境由不卫生的行为造成，不卫生的行为有很多，随地吐痰、随手丢烟头、随时扔垃圾，还有不清扫不消毒的公共场合等。每个人都要与不良的卫生行为做斗争。

　　2月3日召开的中共中央政治局常务委员会会议，研究加强新冠肺炎疫情防控工作，其中有关讲卫生的内容值得关注：其一，要对公共卫生环境进行彻底排查整治，补齐公共卫生短板。其二，要加强市场监管，坚决取缔和严厉打击非法野生动物市场和贸易，从源头上控制重大公共卫生风险。其三，要加强法治建设，强化公共卫生法治保障。

　　公共卫生短板的内容很多，最薄弱的环节之一便是各类农贸市场的卫生环境。在这个人员密集的地方，必须首先做到卫生有保障。

　　从抓卫生开始，做好个人卫生、公共卫生、环境卫生，才能有美丽城市、美丽乡村、美丽家园，才能有健康中国、富裕中国、强盛中国。

(责编：许晓华、崔元苑)


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