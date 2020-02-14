黑龙江对防疫物资重点生产企业开展用工帮扶

2月12日，在第15场黑龙江省应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控进展情况发布会上，黑龙江省人力资源和社会保障厅副厅长何衍春介绍了人社部门保障企业用工采取的相关措施。

为重点解决好生产口罩、隔离服、防护服、医用酒精、消杀用品和电子测温计等六类企业用工问题，黑龙江省工信委、财政厅联合人社厅共同出台了保障疫情防疫应急物资重点企业用工工作方案，确保重点企业开足马力加工生产，坚决打赢疫情防控阻击战。全省各级人社部门迅速落实、主动作为，积极为六类防疫应急物资重点企业提供用工帮扶，化解工作人员不足给企业生产经营带来的巨大压力。截至目前，黑龙江省六类防疫应急物资生产重点企业用工总体平衡。此外，各地还积极做好重点企业用工储备工作。

哈尔滨仅用2天时间，通过就业地图、新闻媒体等渠道为哈药集团制药总厂、哈尔滨吉圣科技发展有限公司和哈尔滨鑫顺达塑料制品厂3家生产防控用品企业紧急招聘缝纫工、生产工人86人。齐齐哈尔市利用微信公众号推送为该市恒鑫医疗用品有限公司招聘和储备缝纫熟练工人120余人。七台河市依托线上招聘活动，为该市升华医疗器械及相关辅助企业招聘职工40人。

（记者李丽云 实习生王思聪）