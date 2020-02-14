钟南山团队在患者粪便中检出活的新冠病毒

本报广州2月13日电（中青报·中青网记者 林洁）今天下午，广东省举行新冠肺炎疫情防控例行发布会，钟南山院士团队专家、呼吸疾病国家重点实验室副主任赵金存教授通报称，他们在P3实验室中，从珠海中山大学附属第五医院一例重症感染患者粪便样本中，分离出活的新型冠状病毒。

赵金存说，这提示存在“粪-口传播”“粪-呼吸传播”的可能性，但进一步的确证还需要更深入的研究。患者粪便中病毒的分离为我国新冠肺炎疫情防控策略的制定提供了重要信息，对找到潜在疫情传播点将起到促进和完善作用，对公共卫生安全具有重要意义。

据赵金存介绍，2月10日，广州医科大学呼吸疾病国家重点实验室、广州海关技术中心生物安全三级实验室及中山大学附属第五医院合作，从一例新型冠状病毒肺炎患者的粪便拭子标本中分离到一株新型冠状病毒（2019-nCoV）。该样本是由珠海中山大学附属第五医院提供的。实验室通过多种细胞系接种样本并传代，最终从Vero E6细胞中成功分离出2019-nCoV毒株。

患者粪便中存在活的新型冠状病毒不是一个偶然发现。

浙江大学传染病诊治国家重点实验室李兰娟院士团队近日也从患者粪便样本中分离到病毒。

该实验室副主任吴南屏教授介绍，他们从5份粪便样本中分离到了3份新型冠状病毒阳性，经过检测并常规盲传及再次标本分离都确认了病毒的存在。

此前，有报道称在确诊2019-nCoV患者的粪便中检测到2019-nCoV核酸阳性，但在粪便中是否有活的病毒未知。

赵金存表示，这个发现证实了排出的粪便的确存在活病毒，尽管目前还没有充分的证据说明存在“粪-口传播”，但结合香港青衣长康邨康美楼最近发生同一建筑发现两名新冠病毒患者的情况，可能与该楼下水道污染相关。

专家提醒，大家不要过度紧张或恐慌，可避免参加聚集性社交活动，一定要勤洗手、勤消毒，食物煮熟再吃，注意个人和家庭卫生，注意下水道的通畅及必要的消毒。

针对病毒是否变异的问题，赵金存指出，中国疾控中心、李兰娟院士团队等都进行了病毒的分离培养、病毒基因组测序，从不同病人身上分离的病毒与从武汉分离出来的第一株病毒对比，确实存在差异。但对于RNA病毒来说，这是个非常常见的现象。

据了解，冠状病毒是基因组最大的RNA病毒，有3万个碱基。科研人员从粪便中分离的这个新冠病毒，有5个碱基与原始毒株有差异，这是RNA病毒在复制中的一个特性，会有一定突变的几率。赵金存坦言，5个碱基的突变对于3万个基因组来说，只是很小的部分，团队后续也将严密监测病毒变异情况。

来源：中国青年报