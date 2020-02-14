西安出台8项举措激励关爱防控一线医务人员
本报西安2月13日电（中青报·中青网记者 孙海华）记者今日从西安市人民政府获悉：为进一步激励关爱疫情防控一线医务人员，该市出台了包括健全轮休机制、落实临时性工作补助、享受一次子女入学照顾、加大职称评聘考核奖励倾斜力度等在内的8项措施。
这些举措具体包括：由所在单位领导班子与一线医务人员及家属建立“一对一”联系服务，做好心理疏导，帮助解决好食宿、出行、就医、照顾老人小孩等方面实际困难；建立一线医务人员轮值制度，对因疫情防控不能休假的，防控任务结束后优先安排补休；今年，全市3A级以上景区对他们免费开放；对直接接触确诊及疑似病例的一线医务人员，每人每天发放300元补助，直接参加防控的其他一线医务人员，每人每天发放200元补助；2020年秋季入学，优先解决防控一线医务人员适龄子女入学、入园；为防控一线医务人员特别定制疫情防控商业保险，统筹做好后勤保障，安排开展健康体检。对因疫情防控致病或负伤，医保报销后的个人自付费用全部报销；表现突出的一线医务人员，优先评定职称，单列核定年度考核优秀等次指标，比例（名额）由奖励决定单位依据奖励程序和权限，结合实际确定。（中青报·中青网记者 孙海华）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn