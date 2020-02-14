三千余名医护人员接管武汉两家医院重症病房

2月13日16时30分许，MF8783次航班载着139名医护人员在武汉天河机场缓缓落地。他们将与随后到达的3031名医务人员一起，参与武汉新冠肺炎重症患者的救治工作。

今天来自福建、江苏、重庆等9个省市的18支医疗队伍，以及计划14日抵汉的3支浙江省医疗队伍，共计3170名医护人员，将分成两批，整建制接管华中科技大学同济医学院附属协和肿瘤中心10个重症病区和1个重症监护室（ICU），以及武汉市第一医院9个重症病区和1个重症监护室（ICU）。

“我们昨晚10点接到赴汉支援任务，马上召集了相关人员准备物资，凌晨就准备完毕了。”福建省立医院副院长陈锋告诉记者。

据陈锋介绍，他们这次一共出动138名医护人员，接管武汉协和医院肿瘤中心的30张病床。“我们带了160箱物资，还带了一台ECMO（人工心肺仪）。”

记者在天河机场看到，机场设置了“医务人员休息区”。数十辆大巴车停靠在机场到达口，医疗队伍穿着各自的统一服装，排队登上大巴车。

“我们今晚会进行一场培训，明后天就要投入到救治工作中。”重庆医科大学第一附属医院副院长肖明朝告诉记者。

截至2月12日，国家卫健委共派出189支医疗队、21569名医护人员支援湖北省的医疗救治工作。（中青报·中青网记者杨海）