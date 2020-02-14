联防联控机制：全力保障一线防控所需防护服和N95口罩

“随着新冠肺炎疫情的扩散，各地的医疗物资需求激增，从目前看，最紧缺的还是医用防护服。”2月13日，工业和信息化部消费品工业司副司长曹学军在国务院联防联控机制召开的新闻发布会上表示，因疫情前期在春节期间，紧急复工复产难度较大，进口防护服和库存防护服在供应保障中发挥了重要作用，后续对防护服的供应主要以国内生产为主。

除了医用防护服以外，包括N95口罩在内的口罩供需矛盾也依然突出。曹学军指出，目前保障的主要困难是需求进入“战时模式”，与平时相比是百倍增长，适逢春节假期，有的生产企业紧急复产，在工人、原辅料乃至产业链各环节等面临巨大压力。

曹学军表示，尽快提升产能是保障防疫重点医疗物资所需的基础和前提，工业和信息化部已向医用防护服等重点企业派驻了特派员工作组。据了解，驻企特派员工作自1月26日启动以来，已有60名驻企特派员陆续赴13个省市、41家重点骨干企业驻厂。在地方政府、省工信厅的支持下，这些特派员帮助企业解决复工复产中遇到的原材料、劳动力、资金、运输等方面的实际困难，使其尽快实现满负荷生产，增加有效供给。

记者从发布会上获悉，截至2月12日，国内生产企业累计向湖北运送医用防护服72.67万件，医用隔离面罩和隔离眼罩35.84万件，负压救护车156辆，呼吸机2286台，心电监护仪6929台，全自动红外测温仪761台。

曹学军补充说，工业和信息化部还根据疫情发展形势，对未来一段时间医疗物资需求进行滚动预测，据此倒排产量产能计划，努力实现疫情防控物资供应能力与实际需求相匹配，将稀缺物资用在最需要的地方。

下一步，工业和信息化部将千方百计开展复工复产，抓紧释放已有产能，加大企业技术改造，鼓励企业扩产转产，协调产业链各环节保障原料、装备、人员的供应，解决制约企业产能扩大的关键问题，扩大产品供应能力。

国家发改委产业发展司一级巡视员夏农在发布会上表示，考虑到口罩的供需矛盾依然突出，2月8日，国家发改委紧急启动医用口罩扩能专项工作，将对缓解口罩供需矛盾发挥重要作用。

截至2月11日，全国口罩产能利用率已达94%；特别是一线防控急需的医用N95口罩，产能利用率已达128%，有8个省（区、市）达到或超过100%；医用的非N95口罩的产能利用率达到106%，10个省（区、市）达到或超过100%。

在新冠肺炎确诊病例超过千人的重点省，省内医用N95口罩的产量都有了不同程度的增长。湖北的日产量从2月2日的4.5万只大幅增长到2月11日的15.8万只，广东的日产量从3.3万只增加到4万只，河南、浙江从没有产量分别增长到1.4万只和10万只。通过全国统一调度，已经能够保障一线医护人员的医用口罩防护需要。

国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红在发布会上说：“针对防护物资紧张问题，我们要求医务人员科学合理、分级分区使用不同种类和级别的医用防护用品，以确保救治所需。”郭燕红建议普通民众使用普通口罩防护，将医用防护用品，特别是医用防护口罩更多地留给临床救治一线。

中青报·中青网记者 刘昶荣 来源：中国青年报