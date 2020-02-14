出院病人增多是积极信号

[截至2月12日24时，据31个省份和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例52526例（其中重症病例8030例），累计治愈出院病例5911例，累计死亡病例1367例，累计报告确诊病例59804例，现有疑似病例13435例。]

2月13日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍重要医用物资保障和医疗资源调配保障最新进展情况。

国家发展改革委产业发展司一级巡视员夏农在发布会上表示，截至2月11日，全国口罩产能利用率已经达到94%，已经能够保障一线医护人员的医用口罩防护需要。

夏农在发布会上表示，2月2日以来，我国口罩产量逐日提升。“截至2月11日，全国口罩产能利用率已经达到94%”。他说，特别是一线防控急需的医用N95口罩，产能利用率已达到128%，8省份达到或超过100%；医用非N95口罩产能利用率达到了106%，10省份达到或超过了100%。

他介绍，湖北的日产量从2月2日的4.5万只大幅增长到2月11日的15.8万只，广东的日产量从3.3万只增加到了4万只，河南、浙江从没有产量分别增长到1.4万只、10万只，对这些省份的疫情防控发挥了重要作用。

他表示，通过全国统一调度，已经能够保障一线医护人员的医用口罩防护需要。

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红介绍，国家卫健委从全国调集了2万多医务人员，其中约7000名是重症专业医护人员，主要帮助武汉以及武汉之外的相关地市。“我们要求，派出力量的同时，还要增派50%的力量作为储备，让增援力量等患者、等任务。”她说道。

郭燕红介绍，这一段时间病人治愈出院的越来越多，11日有4700多例。她说，治愈出院的病人越来越多，是非常积极的信号。

郭燕红说，全国各地面临疫情形势不同，所以要分类管理。“对疫情比较重的地方，要全力做好新冠肺炎患者的救治工作，同时要特别关注儿童、老年、妇女等重点人群，以及肿瘤、尿毒症等患者的需求。”

她说，对疫情不是特别严重的地方，一方面要抓好疫情防控，定点医疗机构要保持工作顺畅；同时也要做好日常医疗服务工作，保障正常人群的医疗服务需求。

她提到互联网医疗以及咨询服务可以起到非常好的作用，通过线上引导患者就医，分时段就诊，尽量降低交叉感染的风险，浙江、上海、北京等都在线上服务和互联网服务方面积累了很好的经验。

她强调，在抓好疫情防控的同时，不能影响正常的医疗服务工作。

文/本报记者 刘艺龙 孟亚旭