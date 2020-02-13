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我国疫情总体形势出现积极变化

2020年02月13日14:31 来源：光明日报

 从国务院联防联控机制12日举行的新闻发布会上获悉，在一系列有力措施的推动下，我国疫情总体形势出现了一些积极变化：新增报告病例波动下降，新增确诊病例数由最高时2月4日的3887例下降到2月11日的2015例，新增疑似病例数由最高时2月5日的5328例下降到2月11日的3342例，降幅分别达到了48.2%和37.3%；治愈出院人数较快增长，治愈比例由最低时1月27日的1.3%上升到2月11日的10.6%。

国家卫生健康委新闻发言人米锋介绍，2月11日0时至24时，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团报告，新增确诊病例2015例，其中湖北1638例；关于新增重症病例，湖北新增897例，另有7个省份共增加18例，有12个省份共减少44例，全国当日新增871例；新增死亡病例97例，其中湖北94例，河南、湖南、重庆各1例；新增疑似病例3342例，其中湖北1685例；当日新增治愈出院病例744例，其中湖北417例，解除医学观察的密切接触者30068人。

截至2月11日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例38800例，其中重症病例8204例；累计治愈出院病例4740例，累计死亡病例1113例，累计报告确诊病例44653例，现有疑似病例16067例。累计追踪到密切接触者451462人，尚在医学观察的密切接触者185037人。

另外，累计收到港澳台地区通报确诊病例77例，其中香港特别行政区49例，澳门特别行政区10例，台湾地区18例。（记者袁于飞）

(责编：许心怡、崔元苑)


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