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科学应对保生产 湖南林之神高效做好防控

2020年02月13日12:50 来源：人民网-人民健康网

面对疫情形势，作为湖南省属国企湖南林之神生物科技有限公司科学部署，组建成立疫情防控领导小组，果断高效做好防控。

据悉，大年初二起，林之神公司在政府和集团的领导下，为加强干部职工对此次疫情危机的重视和防护采取了一系列举措和工作部署。一是加强安全意识，每日落实消毒工作；二是建立沟通渠道，成立疫情防控领导小组；三是科学管理资源，建立预防物资领用制度科学分配；四是配合疫情排查；五是担当国企责任；第六成立心理辅导小组，对于在此次疫情中心态低沉，产生消极和恐慌情绪的职工给予心理辅导。

该公司负责人表示，抗击肺炎疫情与安全生产经营要做到两不误，作为国有油脂企业，林之神公司既要坚决打赢抗击新冠肺炎的阻击战，又要体现国企担当确保企业经济效益和改革发展。一是第一时间组织成立食用油保供工作组，利用自有油库优势，适当储备茶油、一级茶籽油和豆油等大宗油脂，投放到长沙友阿、北京京客隆等大型超市，全力保障食用油的市场供应。二是立足于企业经营实际和改革发展现状，认真落实好当前一个阶段的重点工作，列表销号式逐一解决经营发展中的困难和问题，尽全力确保国有资产保值增值。

(责编：刘卿、李栋)


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