湖北首次将临床诊断病例数纳入新增数据 专家：有益于临床医生对疾病多一个判断

人民网北京2月13日电（董童）据湖北省卫健委于13日于官网发布的《2020年2月12日湖北省新冠肺炎疫情情况》（以下简称“情况）”公布，2020年2月12日0时-24时，湖北省新增新冠肺炎病例14840例(含临床诊断病例13332例)，全省新增病亡242例（含临床诊断病例135例），新增出院802例（含临床诊断病例423例）。

其中，新增病例这一数字与前几日相比，由于增幅较大引起了网友的广泛关注。

对此，情况也予以了说明。情况显示，《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）》在湖北省的病例诊断分类中增加了“临床诊断”，以便患者能及早按照确诊病例接受规范治疗，进一步提高救治成功率。根据该方案，近期湖北省对既往的疑似病例开展了排查并对诊断结果进行了订正，对新就诊患者按照新的诊断分类进行诊断，并将临床诊断病例数纳入确诊病例数进行公布。

中央指导组专家、北京朝阳医院副院长童朝晖在接受央视采访时，详细解释了“临床诊断病例”的概念。他说：“平时，我们在看病诊断肺炎时，能够拿得到的数据病原学，也就百分之二三十，而依靠临床诊断能拿到百分之七八十。从临床思维和临床医生的临床路径角度来说，增加临床病例的诊断，有益于临床医生对疾病多一个判断。”

“前一段时间我们主要是靠核酸来进行确诊病例，但实际上按照我们临床诊断的标准，是有一大部分疑似病例在临床工作中，可从4方面进行综合诊断。第一是如果病人在湖北或者在武汉地区，已经有流行病学史；第二是发热或呼吸道症状，比如咳嗽、憋气等临床症状；第三是临床有体征，比如查体检查；第四个是CT影像。” 童朝晖指出。

童朝晖还提出：“比如说常见的肺炎链球菌肺炎，实际上能拿到阳性的比例以及培养的比例也就百分之二三十，大部分是靠临床医生来对临床病例下一个临床诊断。”

中国疾控中心流行病学首席科学家曾光也在接受媒体采访时表示，“临床诊断病例”就是实验室还没确诊，还没有查到核酸检测阳性，只是临床症状“看着像”。他说：“这种‘迟迟不呈现阳性’的病人确实存在，又不能排除，因此很容易在社会上传播，把这些人纳入新增病例，就可以对他们采取隔离措施，入院治疗，这对社会和病患本人都有好处。

曾光认为，把“临床诊断病例数”纳入“确诊病例数”进行公布，是正确的步骤，堵塞了一个传播的漏洞。

此外，童朝晖在谈及如何认识核酸检测和CT检测的价值时指出：“经常会有人讨论，化验重要还是CT影像重要。很多放射科的专家也强调CT影像的重要性，实际上在临床工作中，都需要依据二者进行诊断。病人的病史、症状体征、临床化验、CT都要进行分析，所以说这些对临床医生来讲都不可或缺，从而进行综合判断、综合分析。”

“我们不能强调核酸的重要性，也不能强调CT的重要性，实际上二者都需要作为参考。我们临床医生要会分析核酸相关的化验，也要会看、会读、会分析CT影像。作为一个呼吸科医生，一个临床危重症医生，我们要仔细地去询问病史，发现临床的蛛丝马迹，要重视临床上查体的手段，之后再根据一些先进的检验技术进行诊断。”在童朝晖看来，读CT影像，既是放射科医生的看家本领，也是临床医生的看家本领。在进行疾病综合诊断时，化验和CT影像都需要综合分析，不能单独强调某一个的重要性，要结合临床、检验和CT的角度综合分析判断，最终得出临床的疾病诊断。