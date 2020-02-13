湖北省卫健委：截至12日24时新增肺炎病例14840例 含临床诊断病例13332例

人民网北京2月13日电（董童）据湖北省卫健委于13日在官网发布的《2020年2月12日湖北省新冠肺炎疫情情况》（以下简称“情况”）称，随着对新型冠状病毒肺炎认识的深入和诊疗经验的积累，针对湖北省疫情特点，国家卫生健康委办公厅、国家中医药管理局办公室印发的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）》在湖北省的病例诊断分类中增加了“临床诊断”，以便患者能及早按照确诊病例接受规范治疗，进一步提高救治成功率。

根据该方案，近期湖北省对既往的疑似病例开展了排查并对诊断结果进行了订正，对新就诊患者按照新的诊断分类进行诊断。为与全国其他省份对外发布的病例诊断分类一致，从今天起，湖北省将临床诊断病例数纳入确诊病例数进行公布。

2020年2月12日0时-24时，湖北省新增新冠肺炎病例14840例(含临床诊断病例13332例)，其中：武汉市13436例、黄石市37例、十堰市26例、襄阳市13例、宜昌市26例、荆州市321例、荆门市231例、鄂州市204例、孝感市123例、黄冈市264例、咸宁市9例、随州市31例、恩施州26例、仙桃市20例、天门市69例、潜江市4例。

全省新增病亡242例（含临床诊断病例135例），其中：武汉市216例、黄石市3例、襄阳市1例、宜昌市3例、荆州市2例、鄂州市2例、孝感市4例、黄冈市4例、咸宁市1例、随州市2例、恩施州1例、仙桃市3例。新增出院802例（含临床诊断病例423例），其中：武汉市538例、黄石市17例、十堰市11例、襄阳市6例、宜昌市10例、荆州市22例、荆门市11例、鄂州市23例、孝感市28例、黄冈市89例、咸宁市19例、随州市11例、恩施州10例、仙桃市5例、天门市1例、神农架林区1例。

情况提出，截至2020年2月12日24时，湖北省累计报告新冠肺炎病例48206例（含临床诊断病例13332例），其中：武汉市32994例（含临床诊断病例12364例）、黄石市911例（含临床诊断病例12例）、十堰市562例（含临床诊断病例3例）、襄阳市1101例、宜昌市810例、荆州市1431例（含临床诊断病例287例）、荆门市927例（含临床诊断病例202例）、鄂州市1065例（含临床诊断病例155例）、孝感市2874例（含临床诊断病例35例）、黄冈市2662例（含临床诊断病例221例）、咸宁市534例（含临床诊断病例6例）、随州市1160例、恩施州229例（含临床诊断病例19例）、仙桃市480例（含临床诊断病例2例）、天门市362例（含临床诊断病例26例）、潜江市94例、神农架林区10例。

全省累计治愈出院3441例。全省累计病亡1310例，其中：武汉市1036例（含临床诊断病例病亡134例），黄石市9例，十堰市1例，襄阳市13例，宜昌市11例，荆州市23例，荆门市24例，鄂州市30例，孝感市49例，黄冈市58例，咸宁市7例，随州市14例,恩施州4例（含临床诊断病例病亡1例），仙桃市16例，天门市10例，潜江市5例。

目前仍在院治疗33693例，其中：重症5647例、危重症1437例，均在定点医疗机构接受隔离治疗。现有疑似病例9028人，当日排除3317人，集中隔离6126人。累计追踪密切接触者158377人，尚在接受医学观察77308人。