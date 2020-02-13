四川妇女捐赠70余吨爱心菜支援湖北三地

为积极响应省妇联号召，2月10日、11日，成都市妇联、双流区妇联携手黄龙溪镇人民政府，组织菜农向武汉捐赠爱心菜，11日当天，该镇500余名党员和群众志愿者参加了赠菜，共有73户菜农捐赠芹菜、莲花白、萝卜等时令蔬菜约55吨，市场价值约13.3万元。同日，成都女企业家黄国蓉认购的17吨从彭州发往湖北，她和温江巾帼志愿者、濛阳当地村民都希望这些爱心菜能为湖北同胞充实食材，传递爱心，增强大家抗击疫情的信心和力量。

值得一提的是，本次爱心菜的运输负责人是一位巾帼女将。她叫范志琼，是成都市鹏程运业集团有限公司运输大队长。此次，她将驾驶越野车，带队深入湖北，辗转三地。范志琼说，自己2月9日接到这项任务后，立即调配车辆、人员以及餐饮和卫生防疫保障物资，并对接通行事宜。对于可能面临的危险，范志琼表示，“我们做好了完备的防护措施。作为交通人，在特殊时期保障物资运输更是我们的使命。无论有多少困难、多少危险，我们都使命必达！”

本次捐赠爱心菜活动，由省妇联、成都市妇联发起，得到了温江、双流等多地妇联组织大力支持和各地干部群众的积极响应。同时，四川交通部门也鼎力支持，全力协调，以确保这批生活必需物资尽快运抵湖北。预计最快一天，这批爱心菜就可送达。省妇联工作人员表示，成都与湖北相隔1000余公里，千山万水不能隔绝两地群众的血脉深情。也许我们此刻看不清彼此口罩下的面容，但我们永远心相连、爱相随。（记者许真学 任然）