热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

四川妇女捐赠70余吨爱心菜支援湖北三地

2020年02月13日08:54 来源：中国妇女报

　　为积极响应省妇联号召，2月10日、11日，成都市妇联、双流区妇联携手黄龙溪镇人民政府，组织菜农向武汉捐赠爱心菜，11日当天，该镇500余名党员和群众志愿者参加了赠菜，共有73户菜农捐赠芹菜、莲花白、萝卜等时令蔬菜约55吨，市场价值约13.3万元。同日，成都女企业家黄国蓉认购的17吨从彭州发往湖北，她和温江巾帼志愿者、濛阳当地村民都希望这些爱心菜能为湖北同胞充实食材，传递爱心，增强大家抗击疫情的信心和力量。

　　值得一提的是，本次爱心菜的运输负责人是一位巾帼女将。她叫范志琼，是成都市鹏程运业集团有限公司运输大队长。此次，她将驾驶越野车，带队深入湖北，辗转三地。范志琼说，自己2月9日接到这项任务后，立即调配车辆、人员以及餐饮和卫生防疫保障物资，并对接通行事宜。对于可能面临的危险，范志琼表示，“我们做好了完备的防护措施。作为交通人，在特殊时期保障物资运输更是我们的使命。无论有多少困难、多少危险，我们都使命必达！”

　　本次捐赠爱心菜活动，由省妇联、成都市妇联发起，得到了温江、双流等多地妇联组织大力支持和各地干部群众的积极响应。同时，四川交通部门也鼎力支持，全力协调，以确保这批生活必需物资尽快运抵湖北。预计最快一天，这批爱心菜就可送达。省妇联工作人员表示，成都与湖北相隔1000余公里，千山万水不能隔绝两地群众的血脉深情。也许我们此刻看不清彼此口罩下的面容，但我们永远心相连、爱相随。（记者许真学 任然）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn