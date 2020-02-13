打赢疫情防控阻击战需要广大妇女与亿万家庭的积极参与

这次疫情是对我们国家治理体系和治理能力的一场“大考”，同样对于作为国家治理体系重要组成部分的妇联来说，也是一场“大考”。这场“大考”，既是对妇联带领妇女群众参加疫情防控的工作情况的“大考”，也是对妇联的组织形态能否适应疫情防控的应急状态的“大考”；既是对当前妇联能力和状态的“大考”，也是对妇联改革成效的“大考”；既是对改革成果和现有情况的检验，也是为进一步深化妇联改革提供根据。

新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响重大，做好疫情防控工作，直接关系人民生命安全和身体健康，直接关系经济社会大局稳定，也事关我国对外开放。习近平总书记指出，“疫情防控不只是医药卫生问题，而是全方位的工作，各项工作都要为打赢疫情防控阻击战提供支持”。

1月25日，农历正月初一，习近平总书记主持召开中共中央政治局常务委员会会议，发出了打赢疫情防控阻击战的战斗号召。为了组织动员广大妇女和亿万家庭积极参与疫情防控工作，全国妇联召开会议进行研究和部署，并发出《为打赢疫情防控阻击战贡献半边天力量》的倡议。

2月4日，全国妇联再次召开会议专题学习贯彻习近平总书记在中央政治局常务委员会会议上的重要讲话精神，对进一步发挥妇联组织作用，坚决打赢疫情防控阻击战进行再动员、再部署。

2月5日，全国妇联发出 《千万巾帼志愿者们行动起来 在社区防控、邻里关爱、守住家门中发挥独特作用》的倡议，号召广大巾帼志愿者再接再厉，弘扬志愿精神和雷锋精神，着力社区防控，着重邻里关爱，守护小家健康，多做强信心、暖人心、聚民心的好事实事，进一步彰显在社会生活和家庭生活中的独特作用。

在疫情暴发之后，各级妇联组织也根据本地疫情防控需要，迅速行动起来。

全国妇联的部署和各地的行动，不仅对动员妇女和家庭参加疫情防控具有积极作用，而且也将对新时代妇联发展产生重要影响。

由于具有人传人和高传染性特点，再加上春运的全国范围人口流动等因素，导致了暴发于武汉的新型冠状病毒感染的肺炎疫情，快速蔓延到湖北和全国，从而对我国人民生命安全和身体健康、经济社会大局稳定以及对外开放等都造成了重大影响。疫情防控既关系到全社会，也关系到每个人；既影响到各个单位，也影响到亿万家庭。疫情防控，是一场人民战争，需要占人口一半的广大妇女和亿万家庭的积极参与，而作为半边天的妇女群众也同样必须当仁不让。

打赢疫情防控阻击战，需要广大妇女立足工作岗位，发挥疫情防控的半边天作用

党中央要求，打赢疫情防控阻击战，一方面必须做到依法科学有序防控，另一方面还必须统筹好疫情防控、保证人民群众正常基本生活和维护正常经济社会秩序之间关系。这就意味着，在疫情防控期间，既需要医护工作者发挥专业作用，也需要各行各业的人民群众发挥相应作用。疫情暴发之后，大批女医护工作者积极投身战“疫”的最前线，还有药品及防护用品生产、交通运输等各行各业的职业女性，也在各自工作岗位上为疫情防控发挥着应有作用。

打赢疫情防控阻击战，需要广大妇女担当社会责任，做疫情防控的宣传员

疫情防控，一方面要对已经感染的人员进行救治，做好隔离；另一方面要对其他人员进行宣传，做好预防。只有每个人都行动起来，不仅做好自身防护，而且还能配合国家，担当责任，这样才能打赢疫情防控阻击战。为此，疫情暴发之后，各级各地妇联纷纷发出倡议，并采取各种举措，推动广大妇女学习防疫知识，自觉按照科学指引，在卫生、防护、饮食等方面做好示范，带头做到不信谣、不传谣、不恐慌。

打赢疫情防控阻击战，需要广大妇女守住家庭防线，做疫情防控的监督员

不论是病毒传染，还是疫情防控，家庭都是一个重要环节。只有家家都筑牢防线，才能为打赢疫情防控阻击战奠定重要社会基础。由于妇女在社会生活和家庭生活中具有独特作用，因此，发挥妇女作用是构建疫情防控的家庭防线的关键因素。为此，各级妇联都积极配合党和政府以及各级防疫指挥机构，号召广大妇女要守护小家为大家，采取各种办法，推动家庭防疫和发挥家庭为疫情防控做贡献。（上海高校智库·复旦大学政党建设与国家发展研究中心主任 郑长忠）

（作者系上海高校智库·复旦大学政党建设与国家发展研究中心主任）