面对疫情，世界应该风雨同舟

究竟什么是人类命运共同体？如果之前还有人存在疑问，如今应该有了深刻感触。

这个世界，各国相互联系、相互依存的程度空前加深，人类生活在同一个地球村里，生活在历史和现实交汇的同一个时空里，越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。

每一场疫情都是对全人类全方位的考验。病毒，地球上最古老的存在之一。它已诞生数十亿年，但是直到100多年前，人类才借助仪器观察到它的模样。从100多年前的西班牙大流感，到近20年来的SARS病毒、甲型H1N1病毒、MERS病毒、埃博拉病毒和新型冠状病毒……人类与病毒的斗争从不曾停止。但是，迄今为止，人类对病毒的认识依然少得可怜。

灾难来袭，呼唤担当。

信息分享透明高效，防控机制坚决有力，中国完成了一个个貌似不可能的任务：以前所未有的速度甄别出病原体并第一时间同世界分享有关病毒基因序列、10天建成两座医院、对近6000万人实施封锁……这是处于疫情中心的中国“做好自己事情”的担当。

“岂曰无衣，与子同袍”，从近邻日本到非洲兄弟赤道几内亚，从俄罗斯到西班牙，一架架带着爱心的航班飞抵中国。这是“风雨同舟”的担当。

知己知彼，方能百战不殆。应对病毒，离不开专家的专业能力。“逆行”人群中，有德国专家，有俄罗斯专家，有世界卫生组织牵头成立的国际专家组。这是“守望相助”的担当。

“凡是不能杀死我的，终将使我更强。”面对疫情，反思必不可少。随着人类社会的发展，全球气候开始发生意想不到的变化、野生动物的栖息地不断被挤压、城市化居住与日益频繁的人员流动则让病毒的传播防不胜防。有人说：“在把其他物种推向灭绝的过程中，人类也在忙着锯断自己栖息的那根树枝。”因此，不要把每次疫情当做单独事件处理，人类需要思考如何与自然和谐共处。这是“命运与共”的担当。

“面对疫情，我们都是中国。”德国小伙在“爆款”视频中声援中国。“留下来！跟中国朋友一起奋战！”法国人朱利安用留在中国表达信心。这是“患难与共”的担当。

宇宙只有一个地球，人类共有一个家园。疫情突袭，人们更加深刻地体会到人类命运共同体的内涵。“感谢中国，避免疫情进一步传播。”四面八方，感激之情，发乎内心。“全力支持”、“共同努力”，温暖之意，溢于言表。

这个世界，人与人命运相连，国与国命运相通。面对疫情，隔岸观火，要不得；恶意攻击，更是有悖人类良知。积极担当、共克时艰，才是正解。