再有4个月，李德胜就60岁，该退休了。然而，突如其来的疫情，打破了生活的平静。

李德胜是武汉市公安局江汉分局民权派出所打铜社区警务室民警，打铜社区是老旧社区，疫情较为严重。从1月23日至今，他坚持在一线奋战了20多天，满眼布满了血丝。

武汉市要求，将确诊患者、疑似患者、发热患者、密切接触者“四类人员”实行分类收治和隔离观察。截至2月10日，他和社区工作人员日夜不休，先后转送14名确诊患者入院医治、运送30余名疑似患者到隔离点隔离。

2月8日，一位女士从外地给社区干部打来电话，说她一直联系不上独居的老父亲，担心出事。李德胜听说后拔腿就走。他带领安保队员紧急敲门，屋里没有反应。“不好，可能出事了。”李德胜果断踹开房门，发现老人倒在家中，昏迷不醒。拨打120、通知家属、搬运老人……直到把老人送到医院，李德胜悬着的心才放下来。

“‘四类人员’转运走了，但消毒工作不能停。”李德胜说。10日，他又走上街头，忙着挨家挨户消毒。

“社区消毒，门窗关好！”李德胜与社区干部、协警从街边商铺开始，一路打着铜锣，挨家挨户喷洒过去。

“老李在这里干了14年了，对咱们社区的情况可熟了。”打铜社区党支部书记、居委会主任倪娟说，“他人缘好，年轻一点的都叫他伯伯，大多数人都叫他老李。”

疫情发生之初，社区缺防护物资，李德胜就主动当起了“搬运工”，开着自己的私家车，多次运送口罩等物资。

打铜社区小巷子很多，四通八达，为了防止交叉感染，李德胜又带着社区安保队员用各种路障封闭了部分小巷口。

10日，武汉市要求所有社区封闭管理。这两天李德胜又忙着不间断地进行巡逻，规劝那些在外走动的居民尽量减少外出。

“你年龄大了，也容易感染病毒，何必这么拼？”有人劝李德胜。“我从警20年，在这关键时刻，疫情不退，绝不休兵！”两鬓斑白的李德胜的话掷地有声。