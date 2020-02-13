2月12日上午，在武汉火神山医院重症医学二科，负责感控物资准备和检查的护士吴亚玲，明显加快了准备防护物资的速度。

11时许，做好一切物资准备的她悄悄走出工作区，在员工通道靠窗的角落里，面向家乡昆明的方向，拨通了家人的微信视频。

远在昆明跑马山殡仪馆遗体告别厅，一个简单的遗体告别正在进行。十多名戴着口罩、披着孝衫的人，面向逝者站成一排。

“一鞠躬、二鞠躬……”

满眼泪水的吴亚玲，跟着遗体告别仪式，面向家的方向深深三鞠躬。这是在武汉抗击新冠肺炎“主战场”的战士向去世母亲最后的告别。

跟她一同工作的护士许发发悄悄告诉记者，昨天下午4时50分，吴亚玲的母亲突发主动脉夹层破裂，抢救无效去世。得知母亲去世的消息，吴亚玲强忍着内心的悲痛，在她特殊的点位坚守至换岗。

回到休息的宾馆，她痛哭了一晚。

对此，火神山医院临时党委特别重视，立即安排专人前去她所在宾馆慰问，向她家人发了唁电，并委托她原抽组单位代表火神山医院临时党委送了花圈。

重症医学二科也安排她先休息几天。但今天她还是决定像往常一样，监督每一名进入红区的医护人员穿戴好防护服，协助他们做好防护。

记者在现场看到，吴亚玲对准备进入重症病房的每一个医护人员的防护服穿戴检查特别严格。她说必须要严，医护人员进病房里治疗病人，她在外面要保护好他们，不然的话，大家不小心感染生病了，就麻烦了！

接受检查的医护人员也特别配合她的检查指导。一名医生告诉记者，吴亚玲工作特别负责，特别积极。昨天下午她妈妈去世的事情，好多人今天早上才知道，但她依然还像原来一样工作，大家都非常感动。

千里视频送别母亲，不少战友都安慰吴亚玲，劝她多休息。她说，科室医护人员实现“零感染”是她的责任，请大家放心，她参加过援非抗埃、抗震救灾等重大任务，一定能挺过去。

忠孝两难全，在这场新冠肺炎疫情面前，像吴亚玲这样始终把治病救人放在第一位的医护人员不是个例。今年元宵节那天，火神山医院医生王颢的父亲突发急症不幸去世，各级组织都特别关心他，但他一天也没有耽误抗击疫情。