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海关已验放8.7亿件抗疫物资入境

2020年02月13日08:37 来源：人民网－人民日报海外版

海关总署今天公布的数据显示，疫情防控阻击战打响至今，1月24日至2月11日，中国海关共验放防控物资8.7亿件，价值28.4亿元。从品类看，防护用品共8.51亿件，主要包括口罩7.3亿只、防护服741万件、护目镜154万副；消毒物品153万件；药品222万件；医疗器械134万件，其中红外测温仪17.5万件；其他防控物资1426万件。捐赠物资占17.8％，共计1.47亿件，价值5.05亿元，包括口罩1.08亿只、防护服239万件、护目镜65万副。仅2月11日就验放防控物资7192万件，价值2.68亿元。 

据悉，在抗击新冠肺炎疫情这场没有硝烟的战争中，奋战在口岸疫情防控一线的中国海关“零延时”与疫情赛跑，争分夺秒力保防疫物资快速通关。目前口岸疫情防控工作正平稳有序开展，疫情防控进口物资通关顺畅。（记者任涛）

(责编：李轶群、许晓华)


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