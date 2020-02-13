“现在店里缺人，我就多干点，一切为了顾客”

2月12日上午，在永辉超市上海三林印象城店，售货员吴志阳正在切肉。他旁边是一排排生鲜：鸡腿，1斤9.98元；白刀鱼，1斤13.98元……

吴志阳原定今年春节回江苏老家办婚礼。面对新冠肺炎疫情，他果断将婚礼延后并留在上海。大年初四，吴志阳决定回到店里。每天工作10多个小时，半个月来他一直如此。

“现在店里缺人，我就多干点，一切为了顾客。”吴志阳说。店里有员工110人，现在到岗83人，他们的默默付出，保证了超市正常运营。

记者看到，店里芒果、柑橘、苹果、草莓等个个鲜亮，绿叶菜摆满货架，各类生鲜齐全，蛋、鱼、肉充足。前几天，部分方便面和肉制品缺货，眼下新进的货已在路上，很快就可以上架。正在挑选水果的附近居民顾阿姨说：“货架上这么多商品，就是我们的定心丸。相信大家一定能挺过这个难关！”

据记者了解，各地在防控疫情的同时，大力保供给，纷纷出实招，市场货足价稳，“米袋子”“菜篮子”满满当当。

“我们吃住都在公司，大家劲头很足”

2月10日晚21∶53，记者拨出一个电话。接通后，另一头传来含混的声音。

“您是睡了吗？”记者问。

“没呢，有点累，只是眯一下。”

接电话的叫施建杰，下午17点后，他的身份是浙江宁波慈溪市海通集团运营总监。17点前，他的角色是生产车间工人。

受疫情影响，企业延后复工。海通集团生产面饼和冷冻西兰花，为保证供给，经政府部门批准，海通提前复工。

可是，很多工人暂时无法到岗。以冷冻车间为例，本来有150人，而正月初十到岗的仅50人。于是，公司作出决定：管理层全部下车间。

这样，加上干部，冷冻车间一共有了110人，施建杰就被分到这里。他一人干两人的活，既端菜又切菜。

下班后，施建杰再集中处理“本职”工作，包括管护设备、对外联络等。

这几日，海通集团每天收购20吨左右的西兰花进行加工。在一条条流水线上，员工戴口罩、穿防护服加紧生产。“非常时期，这是企业的责任。”施建杰说。

本周，各地陆续复工复产，市场供应更加丰富。

2月12日，在新疆阿勒泰福海县旺源生物科技集团车间，一袋袋驼奶粉从生产线上下来，包装工人杨琼熟练地捡起它们，放进纸质包装盒里。“为了安全，我们吃住都在公司，一天工作8小时，大家劲头很足。”杨琼说。

旺源集团副总经理刘姗姗告诉记者，为保障供应，集团一方面加大驼奶收购力度，一方面召集身体健康的工人，进行全封闭式管理，恢复生产。

“我们每天能生产真空冷冻干燥驼奶粉700至800公斤。现在各地代理商备货都很足，许多老顾客选择线上购买。”刘姗姗说。

据统计，截至2月10日，全国重点监测的粮食生产、加工企业复工率为94.6%。

“运民生物资的，走‘绿色通道’，现场就能办证”

保供给、稳市场，物流是重要环节。很多地方为生活物资运输开启了“绿色通道”。

2月10日晚，河北保定市交警支队外环大队副大队长宋斌在南二环执勤。21点，一辆大货车停在了宋斌跟前。

司机下车，神情焦虑：“货车限行，可我没通行证，咋办？”

宋斌问后得知，司机是从辽宁来的，拉了一车萝卜，要送到保定新发地蔬菜批发市场。“运民生物资的，走‘绿色通道’，现场就能办证。”宋斌说。

经过宋斌指导，司机在微信上提交信息，上传了一车萝卜的照片，仅3分钟，通行证就办妥了。

39岁的杨成果是中储智运一位货车司机，平常驾驶4.2米高栏车来往于城市之间，总在高速路上奔波。他刚运完一车消毒液。“最近拉货不用交过路费，节省了我们路上不少时间。”杨成果对记者说。

近日，交通运输部表示，保障应急运输“绿色通道”不断、必要的群众生产生活物资运输通道不断。“物流确实畅通，特殊时期真不易！”杨成果说。

“价格稳住了，货也齐全，没人来抢购囤货”

春节前，于迎春在西贝莜面店里干传菜工。一转眼，他成了盒马超市里的“标品小二”。

2月12日，在盒马鲜生山东青岛大拇指广场店内，于迎春正忙着备货。防疫期间，一些企业无法复工，一些企业又急需招工，于是，西贝与盒马联手，于迎春就成了“共享员工”。

虽然上岗才4天，于迎春对超市分区、商品陈列、库存核查等已很熟悉。“现在价格稳住了，货也齐全，没人慌慌张张跑来抢购囤货。采购、物流的同事很给力。”说完，于迎春赶紧跑去仓库补货了。

傍晚，超市的人多了起来。一位中年男子走进这家盒马鲜生店，环顾一圈后说：“想买的都有，菜肉管够！”

疫情当前，不少人选择少出门、网上购。

“您好，您的快递到了，给您放小区门口快递柜里，请您有时间自取。”熟悉的开场白、亲切的红套服，京东物流快递小哥徐国斌戴着口罩，一边从车上分拣货物，一边电话通知客户。

在位于陕西西安太元路的京东物流营业部，徐国斌对记者说，前些天口罩、消毒液的包裹比较多，这几天米面油、牛奶、蔬菜、水果等包裹明显增加了。

据悉，京东今年春节粮油成交额同比增长15倍，方便速食类成交额同比逾10倍，牛奶品类成交额同比增长300%，饮用水成交额同比增长200%。

最新监测数据显示，截至2月12日，全国各地生活必需品市场供应总体充足，36个大中城市米面油零售价格与节前基本持平，猪肉价格小幅上涨后趋稳，鸡蛋价格持续下降，15种蔬菜价格比1月底的高点回落了约10个百分点。