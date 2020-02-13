2月10日，在武汉抗疫一线，医护人员相互打气鼓劲。

新华社记者 熊 琦摄

“疫情就是命令，救治患者就是责任。若有需要，召必回！”1月18日，林杰向院领导提出希望回到原单位，到一线战斗。林杰是武汉市第六医院急诊科的主治医师，当时正在武汉协和医院进修。得到医院批准后，第二天，林杰作为第一梯队进入武汉市第六医院外科12楼的隔离病区。截至目前，林杰一直在隔离病区坚持，连大门都没有出过。“守在患者身边，我才感觉踏实！”林杰说。

坚守阵地就要直面危险。武汉第六医院目前收治了400多名新冠肺炎确诊患者，其中有近一半患者是该院的医护人员。“疫情爆发之初，由于密切接触患者，加之医用防护工具的缺乏，一些同事感染了。”林杰介绍，在医院全力救治下，不少同事都已经康复了，“医院的关心和爱护使得我们可以更好地去冲锋陷阵。”

坚守阵地就顾不上家人。2月8日是元宵节，上午10点，林杰正在会诊，突然接到了表妹的电话，说姨父突然跌倒，询问如何进行急救。林杰简单说了心肺复苏的方法，叮嘱她半个小时后再打电话，然后继续接诊患者。没过多久，林杰就收到了姨父去世的消息。“说起来真难受，我姨父去年10月份做的脑部肿瘤手术，出院后一直在家里休养。疫情发生后，我没有时间去看望他。”林杰有些哽咽。

“没有你不分昼夜的守，就没有我的命了。”现已脱离危险期的小王对林杰充满感激。一天夜里，小王出现急性呼吸窘迫综合征，血氧饱和度不断下降。林杰发现后立即给小王上无创呼吸机，并施以其他辅助抢救措施。此后，林杰一直盯着小王的血氧饱和度数据，只要发现数据报警，立刻调整呼吸机压力参数。直到凌晨4点，等小王的血氧饱和度恢复到90%、病情稳定后，林杰才松了一口气。

抢救患者是林杰的日常。这些天，林杰几乎每天都要抢救一两位危重患者，还要对中度症状的患者进行普通抢救，比如上呼吸机。隔离病区内，有些值班医生做手术是行家，但对于内科护理和呼吸机的使用不是很娴熟，需要林杰去指导。林杰粗略估计，自己一天要不断调整近20位患者的呼吸机。“我已经养成了碎片化睡觉的习惯。工作六七个小时，休息睡觉三四个小时，依次轮替。”林杰笑着说。

阮女士是林杰接诊的一位新冠肺炎患者。她刚住进隔离病房的时候情绪很低落，也不愿意吃药。林杰发现后，每次查房时都会跟她聊天并安慰说：“不要急，病情发展是有一个过程的，放心，有我们在，不用怕！”阮女士情绪渐渐平稳，积极配合治疗，病情逐渐好转。2月6日，阮女士各项检查都符合出院标准，离开医院前，她还拉着林杰和其他医护人员合影留念。“患者从躺床上都没力气说话，到后来可以开心跟我们聊天，看着他们一天天好转，我们更加有信心战胜疫情！”林杰语气坚定地说。