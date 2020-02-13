新冠病毒才是两岸人民共同敌人

台湾心脏外科名医、私立振兴医院院长魏峥2月11日受访表示，应对新冠肺炎疫情事关人道，两岸理应互相协助、一同面对。两岸人民的感情，不可因疫情及其相关政治操弄而撕裂。

10日，在友人支持下，魏峥以一个医师的名义发出公开呼吁，希望台湾有心人士不要再借此次疫情进一步破坏两岸人民的感情。他直言，新冠病毒才是共同敌人，疫情很快就可以过去，然而撕裂的感情却难弥补。

魏峥直言，世界上每隔一段时间都会出现新的流行疾病，这是谁都预料不到的。医疗本来就是人道、专业的工作，在两岸、在全世界都一样，把它政治化是非常要不得的。

他表示，自从大陆改革开放后，两岸民众相处越来越好，这样的局面得来不易。现在，在选举之外，竟然有一些人士还要借新冠肺炎疫情激发对立情绪，使得民间出现更多恐慌、暴戾、仇恨，实在让人担心。

仔细观察疫情发生以来各地医学界的应对，魏峥认为，新冠肺炎并没有民间想象中那么严重。台湾已确诊的18个病例，首例确诊个案已解除隔离，其余17名个案病况稳定，无一例发展成重症；两岸好好一起来面对，处理疫情并没有那么难。

近期，台湾社会有一种声音，指滞留在湖北的台胞不应返台。魏峥说，往返两岸的台湾民众数量众多，因疫情而特别针对这一群体，甚至不让他们回家，实在很不像话。病毒不长眼睛，它才是两岸人民共同的敌人；期盼两岸医疗能够有更多互助，各方也不要放大一些人太过激烈的、破坏感情的言辞。

魏峥表示，现在出现了一些过度恐慌，但他相信疫情不会持久。经过此次考验，希望民众得到正确观念，不因一部分人的挑拨而撕裂两岸民间的感情。

台湾医界、学界近来已就两岸共同防控新冠肺炎疫情多次发声。1月31日，台湾医事联盟协会理事长高明见、台湾大学生物科技研究所教授杨宁荪等数十位专家学者和民间人士在台北发出声明，呼吁台湾民众共体时艰，给予大陆民间必要的协助，也希望台当局为两岸间必要物资运输及防疫人员来往提供便利，以助防疫合作。