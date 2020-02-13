上海积极开展疫情防控涉台工作

新冠肺炎疫情发生以来，上海市委、市政府高度重视防疫涉台相关工作，要求市台办及相关部门认真负责、积极主动做好涉及台企台胞的各项工作。根据中央台办和市委市政府相关要求，上海市台办积极部署疫情防控涉台工作，关心在沪台企经营和台胞生活情况。同时，上海台企台胞积极通过多种渠道为武汉等地捐款捐物，驰援疫情防控工作。

一是完善组织架构，及时部署疫情防控涉台工作。上海市台办成立疫情防控涉台工作领导小组，下发《关于做好春节后疫情防控涉台工作的通知》《关于进一步做好在沪台资企业复工后疫情防控工作的通知》，及时上报有关情况。2月7日，召开区县台办疫情防控涉台工作专题会议，要求各相关涉台部门统一思想，切实关心帮助在沪台胞台企解决工作生活中遇到的困难，共同应对疫情。

二是深入基层调研，关心台胞台企疫情防控情况。2月10日下午，上海市委常委郑钢淼赴台企广达集团上海制造城调研防疫情况并与市台协会长、常务副会长等台企代表座谈，关心台企疫情防控工作，希望企业提振信心，加强防疫和抓好生产两不误，继续为上海经济社会发展做出贡献。市台办节前摸排梳理春节期间留沪台商的情况，提醒台商注意防护、安度春节，节后实地走访慰问台企，调研企业生产情况及应对疫情防控工作，了解企业运营中遇到的困难，鼓励大家坚定信心，抗击疫情。

三是加强政策宣导，全力支持台资企业应对疫情。充分发挥上海市台胞服务中心、上海市台协等涉台机构的平台作用，为台企台胞提供全方位服务。台胞服务热线24小时为台胞提供咨询服务，微信公众号及时向广大台企台胞推送疫情进展、本市应对疫情出台的企业扶持政策等信息和防疫温馨提示。针对台企受疫情影响发生劳资纠纷、经济合同纠纷等问题，市台办法律顾问团队提供免费线上咨询服务，帮助台企做好法律风险防控工作。积极协调相关单位，协助台企台商做好捐赠对接工作。

疫情发生以来，上海台企台胞积极捐款捐物，奉就爱心，体现了两岸血浓于水的同胞情谊。上海市台协呼吁广大会员企业团结互助，要相信国家有智慧有能力战胜这场战役，并组织会员企业慷慨解囊。目前，上海共有66家台企及台商个人累计捐款捐物总额超过4650万元人民币。