驰援湖北 青岛派出第五批医护人员

2月9日上午10时30分，青岛流亭国际机场广场上，来自青岛青大附院、市市立医院、市中医院、胶州中心医院、市第八人民医院和市第六人民医院的264名医疗队员列队集结，整装待发，准备驰援武汉防疫救治一线。医护人员分属山东省青岛市援鄂医疗队和青岛大学附属医院援鄂医疗队，各132人。

据悉，这是新冠肺炎疫情发生以来，青岛市派出驰援湖北的第五批医护人员，也是青岛近年来一次性外派医务人员进行医疗援助人数最多的一次。截至目前，已经有303名青岛医疗工作者奋战在湖北疫情防控一线。

青大附院援鄂医疗队副队长孔心涓表示：“这次奔赴武汉抗疫一线，我们代表的是整个青岛。在武汉最需要医护人员的关键时刻，我们必须勇于担当，挺身而出，每个人都抱定了‘不获全胜，决不收兵’的信念。”

青大附院副院长牛海涛同样深感责任重大，使命光荣，他说：“我们希望尽快取得胜利，但也做好了打持久战的准备。作为青大附院援鄂医疗队的队长，我会照顾好战友们，力争让每个人都能在春暖花开时毫发无损地凯旋。”

据介绍，青岛大学附属医院医疗队由32名医师和100名护士组成，其中医师有外科1人，内科8人，呼吸与危重症医学专业5人，重症医学专业5人，感染性疾病专业3人，急救医学科专业5人，麻醉专业5人。

另一只医疗队由青岛市市立医院牵头，调集青岛市市立医院、青岛市中医医院、青岛市胶州中心医院、青岛市第八人民医院和青岛市第六人民医院30名医生、100名护士组成，另外还有领队1人、联络员1人，专业主要包括呼吸与危重症医学科、传染病或感染科、重症医学科等。

9日中午，青岛市援鄂医疗队安全到达武汉，接下来将充分发挥整建制队伍的优势，接管华中科技大学同济医学院附属同济医院光谷院区重症病区，积极开展救治。

（赵 伟）