青岛：防控疫情发展经济两手抓

一手抓防疫，一手抓经济。

在线签约“招商引资”项目，企业复工复产有序推进，加强居民日常生活保障……连日来，青岛出台一系列政策措施，将稳定当前与长期引领相结合，为疫情期间经济发展“不掉线”注入持续动力。

屏对屏签大单

疫情面前，隔离的是病毒，隔离不了携手发展的愿望，隔离不了合作共赢的期盼。

2月7日，一场别开生面的项目签约仪式在“云端”开启。同一个屏幕，连接北京和青岛两个城市。来自项目方东华软件以及青岛市政府、青岛市工信局、崂山区招商局等十余个端口的参会人同时进入“云上”的“会议室”。

随着签约方在电子书写板上签下名字，东华鲲鹏产业生态基地项目正式落地青岛崂山区。这次签约拟投资30亿元，是青岛在2019年12月成为中国软件特色名城后，首个重大软件信息技术服务类签约项目，也是青岛首次采用视频签约的方式推动项目落地。这张“屏对屏”签下的亿元大单，为青岛与“城市合伙人”的合作注入强劲信心。

同一天，青岛西海岸新区与“城市合伙人”的云端合作也正式开启，总投资105亿元的12个“高端制造业+人工智能”重点项集中“网上签约”，签约项目涵盖5G技术、新材料、高端装备、智能制造等产业领域。

隔着屏幕，就敢砸下数十亿、上百亿的真金白银的背后，是投资人对青岛的十足的信任、信心。

“‘投资青岛就是投资国家战略’，通过视频会议方式推动项目签约落地，体现了青岛市防疫情、抓发展的奋发有为状态，也证明‘办法总比困难多’，我们对投资青岛更加充满信心。”东华软件股份公司董事长薛向东表示。

签约代表、深圳越疆科技有限公司董事长刘培超也通过电子屏为青岛西海岸新区的招商部门“点赞”道：“这次签约虽然简单，但同样隆重，在前期洽谈遇到各种困难的情况下，我们一起应对，始终没有放弃，今天进行线上签约就是最好的证明。”

“接下来，新区还将在政务网上设立‘双招双引会客厅’，将项目洽谈初期和项目签约后期的招商服务搬到网上，大力推行线上招商、网上签约，不断优化营商环境，推进‘双招双引’。”青岛西海岸新区招商中心常务副主任、商务局局长孙晓辉介绍说。

实际上，疫情期间，资本流向青岛的脚步一直没有停歇：大年初一，一个高端芯片封装项目来电确认落户青岛；一家世界著名集装箱制造企业正在根据青岛方面提供的资料，制定工厂扩建计划；美国的航电企业进行电邮交流投资环境；日本亚洲投资株式会社在来信进行节日问候的同时，表示近日就中日食品合作项目确认工作方案；新加坡一家公司与青岛一家B型保税仓运营商达成共识，成立跨境电商公司……

疫情是一时的，冬天终将过去，春天必将到来。青岛不等不靠，早谋划，早下手，让这一特殊冬季里因合作发展而暖意融融。

复产复工有序推进

胶州湾畔，船只往来不断。全球第六大港——山东港口青岛港内叉车往返运转，龙门吊吊装臂架，一派繁忙景象。

一组数字成为港口防控疫情、推进“两手抓、两不误”的最佳注脚：山东省港口集团1月完成货物吞吐量1.21亿吨，同比增长6.3%；完成集装箱吞吐量258万标准箱，同比增长6.4%，实现首月开门红。

防疫生产两不误的同时，青岛港还主动担当，帮助其他相关企业渡过难关。

“在众多企业复产复工的关键阶段，山东港口青岛港大港公司在走访临港企业时候得知，青岛渤海农业发展有限公司受疫情影响较大，部分职工不能按时复工，不仅面临生产加工能力不足、无法满足下游客户需求的困境，而且连到港大豆船舶都无法及时接卸。”青岛港相关负责人介绍说，自2月3日起，大港公司专门抽调24名装卸工人到渤海农业发展有限公司，分三班24小时不间断进行豆粕加工灌包作业，截至2月10日，共灌包豆粕7500余吨，解决了客户燃眉之急，为客户避免了重大经济损失。

与青岛港一样，不少企业、单位也都在有序复产。

捆扎钢筋、浇灌水泥，一顶顶安全帽时隐时现，水泥车、塔吊齐上阵……2月8日，青岛国际院士港研究院南延项目建设现场，160多名一线工人和管理人员正马不停蹄地在施工一线忙碌。白天打桩、成孔，夜间清运、钢筋绑扎、灌注桩浇筑，保证24小时不停工。

“还会有更多工人加入到项目中，我们提前采购了口罩、消毒液、体温计等疫情防控物资，设立临时过渡区，与其他区域实行物理隔离，保障项目后续建设进度。同时，派出专车到工人集中地挑选人员，积极联系临时隔离站。”青岛国际院士港开发投资有限公司项目经理李建敏介绍说。

作为青岛市目前最大的次氯酸钠生产企业，海湾化学以国企应有的责任和担当及时调整了次氯酸钠生产负荷，产品产量由原来的60吨/天提升到300吨/天，同时承诺不涨价，质量更可靠，货源更充足，为青岛消毒工作提供了有效保障。开足马力生产的海湾化学，各指标运行平稳，主要产品产量与往年同期相比均创历史新高。

青岛发布的最新数据统计显示，截至2月10日，全市规模以上工业企业累计复工复产2941户，复工率 86.4%。

迎难而上，生产在恢复，信心在增长。保障经济运行，青岛行动也在不断提速。

2月6日，青岛健康海洋生物制药有限公司和青岛中仁药业有限公司向青岛市行政审批局提出申请生产疫情防控用消毒剂意向。该局安排审批专员分别对2家企业进行帮办代办，在1天多的时间内，近30小时中经过40多次电话、微信、邮箱等远程方式反复对接，从申请材料和生产现场条件等方面进行技术指导，同时对两家公司的申请实施告知承诺制，大大加快审批速度。2月7日，两家企业即收到快递送达的《消毒产品生产企业卫生许可证》。

加速行动的不仅是青岛行政审批。继青岛在全市层面出台助力中小企业渡难关的18条政策后，青岛各区市、功能区纷纷发布政策和措施战疫情促发展，从企业用工、房租减免、员工用餐等方面全方位响应企业诉求。

2月6日，青岛市民营经济发展局联合国家开发银行青岛市分行、青岛银行、青岛农商银行发布《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情金融支持中小企业发展的通知》，合作开展防疫物资专项应急贷款和中小企业转贷款，总规模30亿元。

2月8日，青岛市地方金融监管局、市民营经济发展局、人民银行青岛市中心支行、青岛银保监局、青岛证监局五部门联合开展的“春风行动”正式启动，在青岛企业复工复产期间，五部门联手动员全市金融机构提供有力支持和服务，全面保障企业复工复产。

一条条政策有干货、够硬核，向市场传递了强烈信号：政府将和企业同舟共济，共克时艰。

“菜篮子”送到村里去

黄山社区，是一个位于青岛崂山区王哥庄街道依山傍海的美丽村落，这里常驻的村民1090人，离村里最近的一个大超市，是30多公里开外的利客来购物广场。

2月5日，一辆驶入青岛崂山区黄山村的“菜篮子”工程惠民直通车，将一大车新鲜蔬菜从产地直接拉入社区，启动了疫情期间青岛市区远郊社区的蔬菜配送工作。2000多斤新鲜蔬菜，都按照用户的订购打好了独立包装，发放到村民手里。

菜花2.8元1斤，芹菜2.5元1斤，紫洋葱2.8元1斤，刺黄瓜3.6元1斤，山药4元1斤……这些蔬菜不但优质新鲜，还比市场价格便宜不少。

都市乡村基地负责人周春雷从前一天下午就在位于青岛平度市仁兆的蔬菜直供基地为这些订单忙碌着。“我们基地坚持新鲜直供，用户下单后，我们会在当天下午在基地进行现场挑选和采摘并进行打包分装。”第二天一早5时，周春雷就要和他的同事开着这辆“菜篮子”直通车去往不同社区。

除了都市乡村，青岛钱谷山有机农庄公司、疗供配送中心有限公司也加入到“菜篮子”进远郊社区的配送。其中，钱谷山有机农庄公司自2月1日起为青岛万科、碧桂园等小区直接配送蔬果米面粮油，保障在家隔离业主的生活必需品。

以最优惠价格将蔬菜从田间地头直接运送到偏远郊区村民餐桌，一辆辆惠民直通车运送的不仅仅是蔬菜，更是心系偏远郊市民“菜篮子”的一份责任。

据介绍，春节以来，青岛根据市场需求，及时投放政府储备，从2019年12月25日至2020年2月11日，青岛“菜篮子”商品储备累计投放10617吨，其中，蔬菜8672吨，猪肉1945吨。同时，青岛加强生活必需品市场异常波动监测预警，强化应急快速反应能力，加强产销对接，召开13家储备企业保供电话会议，调度货源，要求增加投放数量，加大对猪肉、蔬菜市场的保供力度，组织市内4大批发市场提前4天开市、组织3家豆制品生产企业提前开工，增加豆制品的生产量。

“下一步，我们将加强生活必需品市场异常波动监测预警，加强产销对接，引导市民利用网络购买蔬菜等生活必需品。视疫情发展，我们还将着重解决市区社区居民买菜难问题，保障社区居民蔬菜供应。青岛各区市商务局会按统一部暑，在辖区内推广开展社区网上订菜、精准配送、无接触取货活动，将‘菜篮子’保障网格化服务，延伸到每一个社区居民身边。”青岛市商务局市场调控处负责人介绍说。