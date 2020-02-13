发挥妇联组织优势 为打赢疫情防控阻击战贡献巾帼力量

2月10日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京调研指导新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，并发表重要讲话。

连日来，习近平总书记的重要讲话在各级妇联干部中引起热烈反响。大家一致认为，在全国上下抗击疫情的关键时刻，习近平总书记亲临一线调研指导，对疫情防控工作作出一系列重要指示和要求，为打赢疫情防控阻击战注入强大信心和巨大动力，为妇联组织做好疫情防控工作指明方向、提供遵循。

各级妇联干部表示，坚决贯彻习近平总书记的重要讲话精神，发挥妇联组织优势，下沉一线，发挥妇女在家庭中的独特作用，筑牢社区防线，为疫情防控一线医务人员家庭提供服务，满足孕产妇、婴幼儿等特殊群体需求，积极引导广大妇女和家庭坚定信心，为坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战贡献半边天力量。

发挥妇联组织优势 筑牢社区抗“疫”防线

习近平总书记强调，社区是疫情联防联控的第一线，也是外防输入、内防扩散最有效的防线。把社区这道防线守住，就能有效切断疫情扩散蔓延的渠道。

湖北省妇联党组书记、主席李述永说，连日来，全省各级妇联组织和广大妇女群众坚守岗位、主动作为、勇于奉献，用实际行动守护着大小家园，为打赢这场疫情防控的人民战争作出了积极贡献。我们将更加充分发挥妇联组织优势，团结带领全省各级妇联干部、广大巾帼志愿者和妇女群众，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和全国妇联工作要求，再接再厉、奋力拼搏，争当“门栋防疫好帮手”，打好“社区保卫战”，在社区联防联控、群防群治、邻里关爱、家庭守护中持续发挥独特作用、贡献巾帼力量。

北京市妇联党组书记、主席张雅君表示，作为首都妇联组织，一定全面落实习近平总书记“把社区这道防线守住”的要求，按照市委统一部署，进一步将防疫工作重心下沉到社区，广泛组织基层妇联干部、执委和巾帼志愿者，就地就近积极投入联防联控、群防群治，立足社区做好“守门员”“宣传员”“服务员”，共同守护家园。发挥妇联独特优势，关注困难群体，特别是对孕产妇、空巢老人及困境儿童开展精准帮扶，推动关爱政策出台。继续关心关爱一线医护人员，每周为923个驰援武汉医护人员家庭送上“暖心菜”。

山西省襄垣县富阳工业园区付村妇联主席任云先说，付村临近襄垣县城，人流、车流较大，给疫情防控带来巨大挑战。疫情暴发以来，村妇联发动广大妇女挂横幅标语，宣传疫情防控知识，挨家挨户排查所有村民的基础信息，特别是对外地返回人员，实行身体健康情况跟踪问询制度。下一步我们将发动全体村民尤其是广大妇女群众，把疫情防控工作做得再扎实一些、再细致一些，坚决避免出现防控盲区和死角，推动基层防控措施落实落细。

辽宁抚顺市新宾县妇联主席刘仁凤说，新宾县第一时间统计各级妇联干部、执委和巾帼志愿者情况，将底数摸清，根据特长和实际情况，指导社区村进行分组排班，分工负责。每个社区村都保证每天两名执委和两名巾帼志愿者上岗工作，按照职责分工保质保量完成工作任务，每天打卡汇报交流经验，确保人员下得去，做得实，防得好。同时注重挖掘先进经验和典型，为他们提供成长交流平台，定期督导检查，凝聚一切巾帼力量，确保社区村成为疫情防控的坚强堡垒。

在云南省妇联党组书记、主席和红梅看来，总书记的重要指示，对疫情发生以来一直奋战在云南城乡社区的妇联专兼职主席、妇联执委、巾帼志愿者、最美家庭是极大的鼓舞和鞭策。云南有14323个城乡社区，均成立了妇联组织。和红梅说，我们将充分发挥14323个城乡社区基层妇联组织的优势，把防控力量下沉到社区，加强社区各项防控措施的落实；进一步调动社区妇联专兼职主席、执委和巾帼志愿者的积极性，引导广大妇女和家庭共同织密社区防控网，使云南所有社区都成为疫情防控的坚强堡垒。

浙江省妇联党组书记、主席王文娟说，浙江省各级妇联一定进一步充分发挥全省5万多名妇联执委、妇女小组长直接联系妇女群众的优势，引导妇女增强信心，守好家门。继续组织各级妇联干部和巾帼志愿者当好社区疫情防控的宣传员、服务员、战斗员。整合力量、集聚资源，为一线医务人员家庭开展“你守护大家，请让我为你守护小家”活动；服务居家隔离观察人员家庭，组建巾帼代跑团、巾帼代办队，开展志愿服务；服务特殊家庭、困难家庭，送温暖送关爱；组织力量下沉社区，增援社区群防群治工作，全面助力复工复产。

关心关爱抗疫一线医务工作者及家属 解除后顾之忧

习近平总书记强调，要关心关爱广大医务人员，他们夜以继日、连续奋战，非常辛苦，也有医务人员不幸被病毒感染，有的甚至献出了生命，体现了医者仁心的崇高精神。各级党委和政府要关心关爱他们，大力宣传优秀典型和先进事迹，帮助解决实际困难和问题，生活、安全、人文关怀都要保障到位。

广东省妇联党组书记、主席冯玲表示，广东省妇联将持续开展“您家的菜我来送”“您家的活儿我来干”关爱赴湖北广东医疗1500名队员家庭和全省30家收治新冠患者定点医院共3000多名一线医护人员家庭活动，定期送蔬果、关怀老人、照顾孩子等，减轻医疗队员后顾之忧。开通心理援助24小时专线，为医务人员或社区群众提供心理辅导。组织全省32.83万名妇联执委、40多万名巾帼志愿者参与村（社区）、小区、楼栋的疫情防控网格化管理。同时做好孕产妇、婴幼儿、留守儿童、困境儿童等特殊群体的疫情防控和关心关爱工作。

上海市妇联党组书记、主席徐枫说，在防控疫情的关键时刻，上海各级妇联干部将确保中央、国务院，市委、市政府以及全国妇联部署的各项防控措施落到实处。我们将切实发挥妇联组织优势，汇聚各方爱心捐资捐物，持续关心关爱奋斗在防控一线的女性医务人员，帮助她们解决实际困难、解除后顾之忧；加强对孕产妇、婴幼儿、老年人等特殊人群的关心关爱；有序组织妇女、家庭、社会组织、志愿者织紧织密防控网络，加强联防联控，加强宣传引导，为打赢疫情防控总体战、阻击战贡献巾帼力量。

陕西省妇联党组书记、主席龚晓燕说，听了习近平总书记的讲话，更加让我们深情地热爱我们的党、热爱我们的祖国。陕西省妇联将进一步强化举措，号召全省妇联组织活起来，百万家庭动起来，千万妇女干起来，积极开展关爱驰援武汉一线医护人员家属的“亲情守望，身边有我”行动，通过“联、帮、暖”让一线人员安心，家属暖心。同时动员基层妇联组织扎牢一线防控的最后一米，坚决为打赢疫情防控阻击战贡献半边天力量。

安徽省妇联党组书记、主席刘苹说，安徽省妇联将工作重心下沉到基层，动员广大妇女和家庭，积极投身到疫情防控阻击战中。省妇联、省妇女儿童发展基金会联合开展“皖家关爱”——抗冠战疫特别行动，看望慰问驰援武汉一线的医务工作者家庭代表，并送上“家庭关爱包”。加大对孕产妇、婴幼儿、留守儿童、困境儿童等特殊群体的关爱关心，积极推动省疫情防控指挥部出台相关保护性措施。开展“特殊时期 特别家教”，全省和16个市均全部开通疫情防控心理咨询热线。将进一步发挥妇联组织在联防联控、群防群治中的独特作用，贡献巾帼力量。

四川省妇联党组书记、主席郑备说，我们将进一步做实做细“送爱心包、爱心菜、爱心课、爱心话”活动，关爱防疫一线医务人员及其家庭，让最美“逆行者”心无旁骛投入抗疫斗争。进一步加强政策宣传、工作联动、关爱帮扶等工作，为孕产妇、困境儿童等特殊群体解决实际困难。进一步发挥广大妇女群众和巾帼志愿者作用，当好宣传员、防控员、监督员，织密家庭防疫网，筑牢社区战疫防线。进一步加强舆论引导，面向广大妇女和家庭传递好党的声音、宣传好典型事迹，坚定战疫信心。

关爱特殊群体 凝聚起共克时艰的巾帼力量

习近平总书记强调，要深入宣传党中央决策部署，营造万众一心阻击疫情的舆论氛围，凝聚起众志成城、共克时艰的强大正能量。

湖北省黄冈市妇联主席张曙红表示，黄冈市妇联将进一步宣传发动、下沉一线，发挥妇女力量和家庭作用，在群防群治、联防联控中贡献巾帼力量，坚决打赢疫情防控阻击战。加强宣教引导、关心医护人员、关注孕产妇等特殊群体，在全省率先开通12338热线和心理援助热线。充分发动各级三八红旗手（集体）、最美家庭、女企业家等树立标杆，发挥示范引领作用。广泛动员妇女群众带好孩子、守住家庭、护好社区、争取支援，帮助困难妇女儿童和家人。

“江苏3900万妇女姐妹和2600万家庭是我们打赢疫情防控阻击战的重要力量。”江苏省妇联党组书记、主席张彤说，全省五级妇联将充分发挥妇联组织优势，有效动员妇女群众。坚持正面宣传强信心，联手主流媒体壮大主流声量强矩阵，密切关注舆情强引导，做好强信心、暖人心、聚民心的工作。用好社会平台推进公益众筹，用好政府平台关爱重点群体，用好全媒体平台培树典型，彰显巾帼担当。进一步动员妇联干部、妇联执委、巾帼志愿者同发力，妇女微家、妇女小组齐亮相，守好家庭，守住社区。

甘肃省妇联党组书记黄爱菊表示，甘肃省妇联将发挥“联”的作用、采取“细”的举措、突出“实”的作风，坚定信心，组织号召全省各级妇联干部、凝聚社会组织、爱心企业和巾帼志愿者的广泛力量，投入到抗击疫情的行动中来。持续引导广大妇女和家庭听从党的号召，自觉在卫生、防护、饮食等方面做好示范，带头做到不信谣、不传谣、不恐慌，科学防控。持续动员各级妇联干部、妇联执委、巾帼志愿者、妇女群众作疫情防控情况的第一发现者和收集者。要持续发现挖掘典型榜样，多形式讲述甘肃妇女抗“疫”故事，携手同心打赢疫情防控的人民战争。

湖北省孝感市妇联主席邹巧琳说，孝感市新冠肺炎疫情形势严峻。妇联组织真心织牢关爱服务网。建立特殊群体服务微信群，搭建网上“爱的桥梁”，如孝南区招募志愿者及市区医护资源，建立“网上孕产妇关爱群”，汉川市建立 “关心关爱一线医护人员及家属”微信群，为特殊群体提供及时志愿服务。全市3万余名妇联执委，进社区进乡村，宣传党的惠民政策，组建线下生活物资配送及线上心理疏导志愿服务若干小分队，精准对接需求开展贴心服务。

浙江省温州市妇联主席何莉平说，新冠肺炎疫情的暴发，既是对当前妇联能力和状态的“大考”，也是对妇联改革成效的“大考”。温州市妇联发出家庭动员令，开展“争当‘小家’平安最美守护者，争当‘大家’稳定最美助力者”活动倡议；下沉防疫一线，集结5万余名妇联执委、“平安妈妈”“芳邻守望”巾帼志愿者、2369个巾帼文明岗、上百户“最美家庭”开展防控宣传、排摸登记等，招募238名心理服务志愿者开通咨询热线，构筑心理防“疫”网；市妇联下拨妇女儿童关爱专项基金助力一线抗疫。

湖北省武汉市妇联主席叶文静表示，要继续发挥全市各级妇联干部、巾帼志愿者和妇女群众参与疫情宣传引导、社区四类人员排查、小区封闭管理、防疫物资捐赠、生活困难帮扶等重点防控工作。号召全市妇女群众从家庭入手，引导家庭成员正确对待疫情；倡导妇女群众不信谣、不传谣、不恐慌、不囤积，做到不出门，不串门，不聚集。继续开展对抗疫一线医务工作者及其家庭的关心关爱工作。“积极投身抗‘疫’主战场，切实守好家庭主阵地，积极提供精准化服务，为坚决打赢疫情防控阻击战、‘武汉保卫战’贡献巾帼力量。”（姚鹏 徐旭 林志文 姚改改 贾莹莹 丁秀伟 王蓓 袁鹏 周玉林 许真学 党柏峰 姜军旗 茹希佳 强洪）