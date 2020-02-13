集聚体育能量 齐心协力抗疫

“武汉加油！中国加油！”近段时间，众多运动员、教练员等体育界人士通过各种方式，共同为打赢这场疫情防控阻击战助力。

利用自身影响力，宣传防控疫情知识

2月9日，中国女篮在塞尔维亚贝尔格莱德进行的2020东京奥运会女篮预选赛第三阶段比赛中取得三战全胜的佳绩，获得东京奥运会参赛资格。现场“督战”的中国篮协主席姚明曾在春节期间录制了一段视频，倡导大家戴口罩、勤洗手，减少不必要的出门和聚会，“只要我们团结一心，有信心，一定可以战胜疫情。”

目前，原定于2月1日开赛的2019—2020赛季CBA（中国男篮职业联赛）常规赛第三十一轮已推迟举行，CBA联盟和多家俱乐部及运动员在社交媒体上启动了“抗击新冠肺炎CBA在行动”活动，郭艾伦、陈林坚、沈梓捷、林书豪、马布里、郭士强等多位运动员和教练员向全国医务人员致敬，倡导球迷戴口罩、勤洗手，坚定信心、减少聚会。

利用自身的影响力，宣传防控疫情的知识，是不少体育人的做法。高拉特、艾克森等球员也纷纷录制视频，向球迷表达关爱的同时提醒大家做好防范。

捐赠资金、物资，贡献自己一份力量

在日前进行的2020年东京奥运会女足资格赛两场比赛中，中国女足取得了两连胜，提前获得小组出线权。2月13日，中国女足将同澳大利亚女足争夺小组头名。中国女足球员王霜此次未能随队参赛，为了支持家乡武汉抗击疫情，她向武汉市慈善总会捐款，“相信每一位在前线奋勇战斗的医护人员，伟大的民族精神让我们团结在一起突破重重难关。”王霜在自己的微博上写道。

中国网球名将、两届大满贯冠军得主李娜，中国男足主帅李铁，江苏苏宁队球员吴曦，网球名将王蔷等众多体育人也纷纷捐赠资金、物资，为防控疫情贡献自己的一份力量。

2月8日，元宵节当天，中国乒乓球队通过送餐机构为武汉汉阳医院等3家收治新冠肺炎病患医院的医护人员送上工作餐和汤圆。接下来，中国乒乓球队将继续通过送餐机构为一线医护人员送餐。

通过视频示范室内健身，倡导大家居家锻炼

“侧桥支撑保持30秒左右，然后逐渐抬起左腿，伸出左臂，这样做两到三组。”2月2日，奥运冠军孙杨发布视频倡议大家居家锻炼，并示范了两个简单动作。

疫情防控期间，在缺少室外活动的时间里，室内健身成为“必需品”。不少运动员通过视频等方式示范室内健身方式，让人们在家中也能练出“专业范儿”。

“仰卧起坐50次加屈腿或直腿‘两头起’20次再加俯卧撑或跪卧撑（女生）30次，循环2组。”为支持大家居家健身，跳高选手王宇每天在社交媒体上发布打卡视频。近段时间，很多运动员加入到示范健身行列，项目遍布球类、基础大项等，让更多人选择适合自己的健身活动。

在防控疫情过程中，无数体育人以不同方式贡献着自己的一份力量。这既让人们了解到他们赛场下的一面，也从不同角度诠释着体育精神。

（本报记者刘硕阳、范佳元、孙龙飞、季芳、李硕）

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 15 版）