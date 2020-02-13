国际体育组织：相信中国一定能战胜疫情

人民网北京2月12日电 （记者刘硕阳、季芳）11日，记者从国家体育总局和中国奥委会获悉：新冠肺炎疫情发生后，国家体育总局、中国奥委会以及相关中心、协会第一时间与国际体育组织沟通，通报我国防控新冠肺炎疫情相关举措。国际体育组织领导人和一些国家奥委会领导人近期分别致函中国奥委会和中国有关体育协会，对中国政府和中国人民防控疫情做出的巨大努力表示支持和赞扬。

国际奥委会主席巴赫在函中高度赞扬中国人民为抗击疫情做出的努力。他说，中国人民正在有序和积极地应对这一疫情。我谨代表奥林匹克运动表达我们对中国的敬意和支持。我们完全有信心，北京2022年冬奥会的筹备工作不会受到影响，中国可以期待再次在北京欢迎来自全世界的运动员同场竞技。

亚奥理事会主席艾哈迈德·法赫德亲王在函中表示，亚奥理事会对中国战胜新冠肺炎疫情的能力充满信心。相信在各方的共同努力下，中国政府和中国人民将尽快战胜这场危机。艾哈迈德亲王强调，中国奥委会一直是支持亚奥理事会的中坚力量，亚洲的多项综合性运动会在中国举办，彰显了双方长期以来的亲密合作关系。亚奥理事会将尽全力支持杭州亚运会、三亚亚沙会和汕头亚青会筹办工作，使之呈现最高水准，成为令大家满意的运动会。

国际足联主席因凡蒂诺在函中说，请允许我代表国际足球大家庭，表达我们的有力支持，这也使我们对未来充满信心。他还说，中国一定能够战胜疫情，并将采取一切措施确保国际足联2021年俱乐部世界杯在中国、国际足联和世界范围内都能取得巨大成功。

国际篮联主席尼昂、秘书长扎格里斯在函中代表国际篮联对中国人民表示诚挚慰问。他们说，我们完全相信，在中国人民的不懈努力下，武汉这座可爱的城市将与其他城市一起打赢疫情防控阻击战。国际篮联长期以来都是中国可以信赖的朋友，我们将一直与中国人民坚定地站在一起。

国际柔道联合会、国际冰球联合会、国际滑雪联合会等国际体育组织和尼泊尔等国家奥委会也发来函件，表达对我国抗击疫情所做努力的充分肯定，对中国人民和中国体育的大力支持，并探讨了如何协助我国运动员安全、稳妥参加国际比赛的应对方案。

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 15 版）